Kadınlar dayanışma için sahne aldı

İzmir Kadın Dayanışma Derneği, (İKDD) 20’nci yılını kutlamak ve kadın dayanışmasını büyütmek amacıyla bir dizi etkinlik düzenledi. Etkinlikler kapsamında, Datça Feminist Tiyatro Kolektifi de İzmir Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde sahne aldı. Dario Fo ve Franca Rame'nin yazdığı, çevirisini Füsun Demirel'in yaptığı "Kadın Oyunları"nı Kadriye Bakşi yönetti.

Datça Kadın Platformu üyesi kadınların geçtiğimiz yıl kurdukları Datça Feminist Tiyatro Kolektifi; sanatla kadın politikalarını buluşturmak, sanatla nefes almak, kız kardeşlerine nefes olmak amacıyla yola çıktı ve altıncı gösterisinde de önceki beş sahnesinde olduğu gibi coşkulu bir buluşma gerçekleştirdi.

Birsen Kaya, Emel Karaman, Ferda Karayel, Hale Karlıtepe, Hürriyet Karadeniz, Muazzez Dalaslan, Nalan Uysal, Nurşen Sönmez, Serap Yaman ve Zehra Çallı'nın rol aldıkları oyun İzmir seyircisinden büyük beğeni aldı.