Kadınlar dayanışmanın politik gücünü tartıştı

Haber Merkezi

TAKSAV Kadıköy ve Sol Feminist Hareket’in 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında düzenlediği “Şiddetin Kurumsallaşması ve Direniş: Kadınlar ve LGBTİ+’lar İçin Yeni Mücadele Hatları” başlıklı etkinlik yoğun katılımla yapıldı.

Etkinlikte, kadınların ve LGBTİ+’ların artan şiddet karşısında kurdukları dayanışma hatları, güçlenme süreçleri ve feminist politikanın güncel yönelimleri ele alındı. Psikolojik danışman Burcu Süvari, kadınların şiddetle mücadelede yaşadığı psikolojik süreçleri ve dayanışmanın politik rolünü kapsamlı bir şekilde değerlendirdi.

Süvari, feminist dayanışmanın yalnızca bir destek mekanizmasından ibaret olmadığını, bireysel hikâyeleri kolektif hafızaya kaydederek şiddetin görünmezleştirilmesine karşı güçlü bir politik hat oluşturduğunu vurguladı. Kadınların nasıl güçlendiği sorusuna dair

Süvari, hukuksal hakların bilinmesi ve talep edilmesi, şiddet biçimlerinin tanınması, kadınlar arasında konuşma ve tartışma alanlarının açılması, bağ kurma ve dayanışma pratiklerinin güçlenmede kritik rol oynadığını söyledi. Süvari, feminist mücadelenin eşitlik ve özneleşme temelinde kurulduğunu vurguladı. Etkinlik, söyleşinin ardından düzenlenen Döviz Atölyesi ile sona erdi.