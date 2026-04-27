Kadınlar derbisinde de kazanan Galatasaray

Kadınlar Futbol Süper Ligi’nin 26. haftasında oynanan derbide Galatasaray, sahasında Fenerbahçe'yi 3-2 mağlup etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde oynanan mücadelede ev sahibi ekip, 19. dakikada Chang Jang’ın serbest vuruştan attığı golle öne geçti.

Konuk takım ise 41. dakikada Staskova’nın yine duran toptan bulduğu golle skoru eşitledi ve ilk yarı 1-1 tamamlandı.

SON DAKİKADA GELEN GOL

İkinci yarıya hızlı başlayan Fenerbahçe, 46. dakikada Staskova’nın golüyle 2-1 öne geçti. Karşılaşmanın son bölümünde baskısını artıran Galatasaray, 88. dakikada Demehin ile beraberliği sağladı.

Maçın kader anı ise 90. dakikada geldi. Manga’nın kaydettiği golle yeniden öne geçen sarı-kırmızılı ekip, sahadan 3-2 galip ayrıldı.

Bu sonuçla ligdeki 22. galibiyetini alan Galatasaray puanını 67’ye yükseltirken Fenerbahçe ise sezonun ilk yenilgisini yaşadı.

Karşılaşmayı tribünden takip edenler arasında Sabri Sarıoğlu ve Tuncay Şanlı da yer aldı.