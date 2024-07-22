Kadınlar direndi, AKP geri adım attı: Soyadı düzenlemesi 'Yargı Paketi'nden çıkarılacak!

Kadının evlendikten sonra bekarlık soyadını tek başına kullanamayacağına ilişkin dayatmaya karşı kadınların büyük tepkisi sonrası AKP'den geri adım geldi. Bakan Mahinur Özdemir Göktaş ile CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka'nın görüşmesinde, soyadı düzenlemesinin Yargı Paketi'nden çıkarılması üzerine mutabık kalındı. AKP, düzenlemenin Yargı Paketi'nden çıkarılması teklifini Meclis Genel Kurulu'na getirecek.

Kadınlar başta olmak üzere, demokratik kitle örgütleri ve birçok kesimin tepkisine neden olan, kadının evlendikten sonra bekarlık soyadını tek başına kullanamayacağını içeren maddenin 9. Yargı Paketi'nden çıkarılması Meclis Genel Kurulu'nda teklif edilecek.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile görüşen CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, "Bizim 9. Yargı Paketi’nde kadınlar için bir tehdit olarak duran soyadı dayatması. Biz meseleye sadece soyadı seçimi olarak bakıyoruz. Bu kadın erkek eşitliği hakkıdır. Bu kadını tercih hakkıdır. AYM’nin bu konuda verdiği bir karar var. Bu karara uyularak, aynı zamanda Anayasa’ya uyulması noktasında da bizim son derece hassas olduğumuz bir konudur bu mesele. Sayın Bakanla yaptığımız görüşmede 9. Yargı Paketi’nden çıkartıldığı müjdesini sizlere vermek isterim" açıklamasını yaptı.

Nazlıaka, şunları söyledi: "Özellikle de bu yönde mücadele eden tüm kız kardeşlerime, görüş bildirmiş olan mücadeleci erkeklere, ve partimizin genel başkanı Özgür Özel başta olmak üzere partimize teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten de bu biz kadınlar açısında olmazsa olmazdı."

GENEL KURUL'A TEKLİF EDİLECEK

BirGün'ün edindiği bilgiye göre, Bakan Göktaş ile CHP'li Nazlıaka, soyadı düzenlemesinin Yargı Paketi'nden çıkarılması üzerine mutabık kaldı.

AKP, ilerleyen günlerde soyadı düzenlemesinin Yargı Paketi'nden çıkarılması teklifini Meclis Genel Kurulu'na teklif edecek.

EŞİK'TEN SOYADI DAYATMASINA TEPKİ

Eşitlik İçin Kadın Platformu (EŞİK), TBMM Adalet Komisyonu’nda kabul edilerek TBMM Genel Kurulu gündemine gelen “Kadın, evlenince kocasının soyadını alır” düzenlemesinin yer aldığı 9. Yargı Paketi’ne tepki göstermişti:

"Soyadı, basit bir isim tartışması değildir. İnsan soyunun hangi cins üzerinden yürüyeceği tartışmasıdır. Bu soruya, ‘İnsan soyu erkek cinsi üzerinden yürüyecektir’ yanıtı verildiğinde tüm hayat erkeklerin egemenliği üzerinden yürüyecektir. Bilimden sanata, siyasetten spora, hayatın tüm alanlarında erkeklerin üstünlüğü, belirleyiciliği ve denetimi esas alınacaktır. Kadınlar ve çocuklar erkeklerin mülkü olarak görülecektir. Soy erkekler üzerinden yürüyeceği için kadınların varlığı ve hayatları değersiz görülecek; kadınlar erkek çocuk doğurmaya zorlanacaktır. Kadının kendi soyadını kullanması, ortak çocukların anne veya babanın soyadını, ya da her ikisini de kullanmaları aileye zarar vermez."