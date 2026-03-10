Kadınlar Dünya Kupası yolunda eleme heyecanı başlıyor

2026 Kadınlar Dünya Kupası’na katılacak takımların belirleneceği eleme turnuvaları yarın başlayacak. Dört farklı ülkede düzenlenecek organizasyonda 11 takım, Almanya’da yapılacak Dünya Kupası’nda yer alabilmek için mücadele edecek.

Eleme müsabakaları Çin, Porto Riko, Türkiye ve Fransa’da oynanacak. A Grubu karşılaşmaları Çin’in Wuhan kentinde, B Grubu Porto Riko’nun San Juan şehrinde, C Grubu İstanbul’da, D Grubu ise Fransa’nın Villeurbanne kentinde gerçekleştirilecek.

4-13 EYLÜL'DE DÜZENLENECEK

2026 Kadınlar Dünya Kupası, 4-13 Eylül tarihleri arasında Almanya’nın başkenti Berlin’de düzenlenecek. Turnuvaya ev sahibi Almanya’nın yanı sıra kıta şampiyonları Belçika (Avrupa), Avustralya (Asya), Nijerya (Afrika) ve ABD (Amerika) doğrudan katılma hakkı elde etti.

11-17 Mart tarihleri arasında oynanacak eleme müsabakalarının ardından Dünya Kupası’na katılacak 11 takım daha belli olacak. A, B ve C gruplarında mücadele edecek ekipler arasında kıta şampiyonlarının yanı sıra ilk üç sırayı alan takımlar Dünya Kupası bileti alacak.

Ev sahibi Almanya ile bir kıta şampiyonunun yer aldığı D Grubu’nda ise iki takım turnuvaya katılma hakkı elde edecek.

Dört grupta mücadele edecek takımlar şöyle:

A Grubu (Wuhan): Mali, Güney Sudan, Brezilya, Belçika, Çekya, Çin (Ev sahibi)

B Grubu (San Juan): Yeni Zelanda, Porto Riko (Ev sahibi), ABD, Senegal, İtalya, İspanya

C Grubu (İstanbul): Macaristan, Türkiye (Ev sahibi), Arjantin, Avustralya, Kanada, Japonya

D Grubu (Villeurbanne): Kolombiya, Filipinler, Almanya, Güney Kore, Fransa (Ev sahibi), Nijerya.