Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası: Türkiye - İspanya maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası’nda İspanya karşısına çıkıyor. Peki Türkiye - İspanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda oynanacak? Detaylar şöyle:

TÜRKİYE HANGİ GRUPTA?

Türkiye, Tayland’da düzenlenen FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası’nda E Grubu’nda mücadele edecek. Filenin Sultanları, grup aşamasında Kanada, Bulgaristan ve İspanya ile karşılaşacak. Türkiye, grup karşılaşmalarını Tayland’ın Nakhon Ratchasima kentinde oynayacak.

TÜRKİYE'NİN DÜNYA ŞAMPİYONASI KADROSU

Voleybol severler Türkiye'nin kadrosunu merak ediyor. Eda Erdem kadroda mı sorusu sıklıkla gündemde yer buluyor. İşte Türkiye A Milli KAdın Voleybol Takımı'nın kadrosu:

Pasörler Cansu Özbay, Elif Şahin

Cansu Özbay, Elif Şahin Pasör Çaprazı: Melissa Vargas

Melissa Vargas Smaçörler: Hande Baladın, Ebrar Karakurt, Derya Cebecioğlu, Yaprak Erkek, İlkin Aydın

Hande Baladın, Ebrar Karakurt, Derya Cebecioğlu, Yaprak Erkek, İlkin Aydın Orta Oyuncular: Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Sinead Jack-Kısal

Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Sinead Jack-Kısal Liberolar: Gizem Örge, Eylül Akarçeşme Yatgın

TÜRKİYE - İSPANYA MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Türkiye - İspanya Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası maçı 23 Ağustos 2025 Cumartesi günü saat 15.30'da oynanacak. Türkiye - İspanya maçı TRT 1'den canlı ve şifresiz olarak izlenebilecek.