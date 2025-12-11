Kadınlar en yakınlarındaki erkeklerden şiddet görüyor

Haber Merkezi

Türkiye’de erkek şiddeti her geçen gün katlanarak artıyor, kadın katliamlarına her gün bir yenisi ekleniyor. İktidar ve yetkili makamlar ise şiddete karşı etkili bir adım atmıyor. Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu (TKDF), “Ev İçi Acil Yardım Hattı Kasım 2025 Veri ve Analiz Raporu”nu açıkladı. Rapora göre, geçen ay hattın 457 çağrı aldığı, ihbarların yüzde 89.6’sının kadınlardan geldiği belirtildi. Kasım ayında yeni kayıt açılan toplam 87 şiddet vakasının 53’ü ev içi şiddet, 23’ü sığınma evi talebi olarak kaydedildi. Hattın acil müdahale gerektiren 1 vaka tespiti yaptığı, 59 çağrıya hukuki bilgilendirme yapıldığı, 28 çağrının karakola, 16 çağrının ise barolara yönlendirildiği belirtildi. Raporda, saldırganların dağılımında evli olduğu erkeklerin 46.8 ile ilk sırada olduğu ortaya çıktı. Aile fertlerinin ise yüzde 13.8 oranıyla ikinci sırada yer aldı. Hattın Kasım ayındaki ihbarlarına yaş grubu olarak bakıldığında ise en büyük yaş 63 en küçük yaş ise 11 olarak kayıtlara geçti.