Kadınlar Eurocup’ta yeni sezon kuraları çekildi

Kadınlar Eurocup’ta 2025-2026 grupları ve eleme turu eşleşmeleri belli oldu.

Kadınlar Eurocup’ta 2025-2026 sezonunun kura çekimi gerçekleştirildi. Türkiye’den Emlak Konut E Grubu’nda, Beşiktaş ise J Grubu’nda yer aldı. Normal sezonda yer alacak takımlar 4’erli 12 gruba ayrıldı. Ayrıca kalan 5 boş kontenjan için eleme eşleşmeleri de belirlendi. Eleme maçları, çift ayaklı sistemle 18 ve 25 Eylül tarihlerinde oynanacak. Eşleşmede kazananlar gruplarda yer alacak.

Kadınlar Eurocup’ta gruplar şöyle:



A Grubu

Kadınlar Euroleague eleme 1 mağlubu (Casademont Zaragoza - Zabiny Brno)

Castors Braine (Belçika)

La Molisana Magnolia Campobasso (İtalya)

KK Tresnjevka 2009 (Hırvatistan)



B Grubu

Kadınlar Euroleague eleme 4 mağlubu (DVTK HUNTHERM - AZS UMCS Lublin)

Basket Namur Capitale (Belçika)

Hozono Global Jairis CB (İspanya)

Eurocup eleme 1 galibi (Universitatea Cluj - UZKK Student Nis)



C Grubu

NKA Universitas Pecs (Macaristan)

Elitzur Ramla (İsrail)

Sportiva/AzorisHotels (Portekiz)

Eurocup eleme 2 galibi (Lointek Gernika Bizkaia - PAS Giannina)



D Grubu

Kadınlar Euroleague eleme 3 mağlubu (Galatasaray Çağdaş Faktoring - ACS Sepsi-SIC)

Kangoeroes Mechelen (Belçika)

GEAS Basket (İtalya)

Eurocup eleme 5 galibi (TARR KSC Szekszard - DSK Basketball Brandys)



E Grubu

Kadınlar Euroleague eleme 2 mağlubu (Umana Reyer Venezia - KKZ Crvena Zvezda)

TTT Riga (Letonya)

Emlak Konut

Saarlouis Royals (Almanya)



F Grubu

Kadınlar Euroleague eleme 5 mağlubu (Tango Bourges Basket - Kibirkstis Vilnius)

Rutronik Stars Keltern (Almanya)

Levhartice Chomutov (Çekya)

KBF Peja 03 (Kosova)



G Grubu

Perfumerias Avenida (İspanya)

Panathinaikos A.C. (Yunanistan)

Neptunas-Amberton (Litvanya)

Nyon Basket Feminin (İsviçre)



H Grubu

BLMA (Fransa)

KP Brno (Çekya)

ZKK Ragusa (Hırvatistan)

Eurocup Eleme 3 Galibi (BDS Dinamo Sassari - Panathlitikos Sykeon)



I Grubu

UFAB 49 (Fransa)

Movistar Estudiantes (İspanya)

Piestanske Cajky (Slovakya)

CS Rapid Bucuresti (Romanya)



J Grubu

Beşiktaş

InvestInTheWest Enea Gorzow (Polonya)

Charnay Basket (Fransa)

Athinaikos Qualco (Yunanistan)



K Grubu

BAXI Ferrol (İspanya)

SL Benfica (Portekiz)

MB Zaglebie Sosnowiec (Polonya)

Eurocup Eleme 4 Galibi (SBS Ostrava - BBC Troistorrents-Chablais)



L Grubu

Villeneuve d’Ascq (Fransa)

BCF Elfic Fribourg (İsviçre)

BC Beroe Stara Zagora (Bulgaristan)

Sleza Wroclaw (Polonya)



Eleme eşleşmeleri ise şu şekilde:

Eşleşme 1: Universitatea Cluj (Romanya) - UZKK Student Nis (Sırbistan)

Eşleşme 2: Lointek Gernika Bizkaia (İspanya) - PAS Giannina (Yunanistan)

Eşleşme 3: BDS Dinamo Sassari (İtalya) - Panathlitikos Sykeon (Yunanistan)

Eşleşme 4: SBS Ostrava (Çekya) - BBC Troistorrents-Chablais (İsviçre)

Eşleşme 5: TARR KSC Szekszard (Macaristan) - DSK Basketball Brandys (Çekya)