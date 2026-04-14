Kadınlar Euroleague'de 6'lı final heyecanı başlıyor: Türk takımları yarı finalde

Kadınlar Euroleague'de sezonun şampiyonunu belirleyecek 6’lı Final organizasyonu, yarın oynanacak çeyrek final karşılaşmalarıyla başlayacak.

Avrupa kadın basketbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonu, 15-19 Nisan tarihleri arasında İspanya’nın Zaragoza kentinde düzenlenecek.

Zaragoza’daki Pabellon Principe Felipe Salonu’nun ev sahipliği yapacağı turnuvada çeyrek final maçları yarın oynanacak. Günün ilk karşılaşmasında Spar Girona ile Umana Reyer TSİ 18.30’da karşı karşıya gelirken Basket Landes ile ev sahibi Casademont Zaragoza ise TSİ 21.30’da mücadele edecek.

FENERBAHÇE VE GALATASARAY DOĞRUDAN YARI FİNALDE

Türk temsilcileri Fenerbahçe ile Galatasaray ise play-in turunu geçerek doğrudan yarı finale yükseldi. Sarı-lacivertliler, Spar Girona-Umana Reyer eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Sarı-kırmızılı ekip ise Basket Landes-Casademont Zaragoza maçının kazananıyla finale çıkma mücadelesi verecek.

Yarı final karşılaşmaları 17 Nisan’da oynanacak. Turnuvada şampiyonu belirleyecek final müsabakası ise 19 Nisan Pazar günü TSİ 21.00’de gerçekleştirilecek. Aynı gün TSİ 18.00’de üçüncülük maçı da oynanacak.

FENERBAHÇE 6 DEFA FİNAL OYNADI

Fenerbahçe, organizasyonda bugüne kadar 6 kez final oynarken 2023 ve 2024 sezonlarında üst üste şampiyonluk yaşayarak dikkat çekici bir başarı elde etti. Sarı-lacivertliler ayrıca 2013, 2014, 2017 ve 2022 yıllarında finalde kaybetti.

Galatasaray ise Euroleague’de 2013-2014 sezonunda elde ettiği şampiyonlukla tarihe geçmişti. Sarı-kırmızılı ekip, bu organizasyonda kupayı kazanan ilk Türk takımı unvanını taşıyor.

İlk kez 1958-1959 sezonunda Şampiyon Kulüpler Kupası adıyla düzenlenen organizasyon, 1996 yılından itibaren FIBA Kadınlar Euroleague ismini aldı. Turnuva tarihinin en başarılı takımı ise 18 şampiyonlukla Daugava Riga olurken, Rusya temsilcisi UMMC Ekaterinburg 6 şampiyonlukla ikinci sırada yer alıyor.