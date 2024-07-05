Kadınlar EuroLeague'de mücadele edecek kulüpler belli oldu

Kadınlar Avrupa Ligi’nin (EuroLeague) 2024-2025 sezonunda mücadele edecek olan takımlar belli oldu. Türkiye’den Fenerbahçe ve ÇBK Mersin doğrudan EuroLeague'e katılırken; Beşiktaş ise elemelerde mücadele edecek.

Ajans Haberleri 05.07.2024 13:03 Giriş: 05.07.2024 13:03

Güncelleme: 05.07.2024 13:04 Kaynak: DHA

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