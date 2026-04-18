Kadınlar Euroleague’de final zamanı: Kupa Türkiye’ye geliyor

Euroleague'de 2025-2026 sezonunun şampiyonu, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak final karşılaşmasıyla belli olacak. İspanya’nın Zaragoza kentindeki Prens Felipe Salonu’nda oynanacak mücadele, TSİ 21.00’de başlayacak.

İki Türk takımını karşı karşıya getiren final, organizasyon tarihinde üçüncü kez Türkiye derbisine sahne olacak.

Daha önce 2013-2014 sezonunda oynanan finalde Galatasaray, Fenerbahçe’yi mağlup ederek Euroleague'de şampiyonluğa ulaşan ilk Türk takımı olmuştu.

Fenerbahçe ise 2022-2023 sezonunda Mersin’i yenerek kupayı ilk kez kazanmış, ardından 2023-2024’te unvanını korumuştu.

10'UNCU ŞAMPİYONLUK

Finalde sarı-lacivertli ekip kazanması halinde üçüncü, sarı-kırmızılılar ise ikinci kez Euroleague şampiyonluğu yaşayacak. Karşılaşmanın sonucu ne olursa olsun Türkiye, kadın basketbolunda kulüpler düzeyindeki 10. Avrupa kupasını hanesine yazdıracak.

İki ekip finale farklı yollarla geldi. Fenerbahçe, grup aşamasını yalnızca bir yenilgiyle tamamladıktan sonra play-in turunda Spar Girona’yı, Zaragoza’daki yarı finalde ise aynı rakibi 76-59 mağlup ederek finale yükseldi.

GALATASARAY, ZARAGOZA'YI DEVİRDİ

Galatasaray ise grup etabında 10 galibiyet aldı, play-in turunda Basket Landes’i eledi ve yarı finalde ev sahibi Zaragoza’yı 63-56 geçerek adını finale yazdırdı.

Sezon içindeki rekabette ise Fenerbahçe üstünlüğü dikkat çekiyor. İki takımın bu sezon oynadığı 6 karşılaşmayı da sarı-lacivertli ekip kazanırken, lig ve Türkiye Kupası finallerinde de üstün taraf oldu. Zaragoza’daki final, bu sezon iki ekip arasındaki yedinci randevu olacak.

Organizasyonda üçüncülük maçı ise aynı gün TSİ 18.00’de Girona ile Zaragoza arasında oynanacak.