Kadınlar Euroleague’de sezonun MVP’si üst üste 3. kez Emma Meesseman

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) Kadınlar Euroleague’de sezonun en değerli oyuncusu (MVP), üst üste 3. kez Fenerbahçe’nin Belçikalı oyuncusu Emma Meesseman seçildi.

Zaragoza’daki Caja Rural de Aragon’da gerçekleşen etkinliğe FIBA Avrupa Başkanı Jorge Garbajosa, FIBA Avrupa İcra Direktörü Kamil Novak, FIBA Avrupa Başkan Yardımcısı Carmen Tocala, Aragon Eğitim, Kültür ve Spor Konseyi Üyesi Tomasa Hernandez, İspanya Basketbol Federasyonu Başkanı ve FIBA Avrupa Yönetim Kurulu üyesi Elisa Aguilar’ın yanı sıra FIBA Avrupa Yönetim Kurulu üyeleri Elisabeth Egnell, Hüseyin Beşok, Ivan Bodrogvary, Luigi Datome ve Amiram Halevy katıldı.

Sezon ödüllerinin kazananları, Kadınlar Euroleague’de başantrenörlerin, oyuncuların, medya mensuplarının ve taraftarların oylarının birleştirilmesiyle belirlendi.



Sezonun MVP’si Emma Meesseman

2023 ve 2024 yıllarında da MVP ödülünü kazanan Fenerbahçe’nin Belçikalı oyuncusu Emma Meesseman, üst üste 3. kez sezonun MVP’si seçildi. 31 yaşındaki basketbolcu, maç başına 17.0 sayı, 6.3 ribaund ve 4.6 asist ortalamalarıyla 22.8 verimlilik puanı yakaladı.

Törende FIBA Kadınlar EuroLeague’de yılın birinci ve ikinci en iyi 5’leri de açıklandı. Birinci takımda; Emma Meesseman ve Gabby Williams (Fenerbahçe), Maria Conde (ZVVZ USK Prag), Alina Iagupova (Valencia Basket) ve Iliana Rupert (ÇBK Mersin) yer aldı.

Ödüle layık görülen diğer isimler şöyle:



Yılın en iyi defans oyuncusu: Gabby Williams (Fenerbahce)

Yılın en iyi genç oyuncusu: Iyana Martin Carrion (Perfumerias Avenida)

Yılın koçu: Ruben Burgos (Valencia Basket Club)

Sezonun en iyi oyunu: Destiny Slocum (Serco UNI Gyor)

Kulüp mükemmeliyet ödülü: Basket Landes

Sportif miras ödülü: Laia Palau