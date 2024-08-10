Kadınlar evde bile tedirgin

Erkek şiddeti ve tacizi giderek tırmanıyor. Kadınlar kendini sokakta, işyerinde en çok da güvenli alan kabul edilen evlerinde rahat hissetmiyor. Evde dışarıdan yemek istediğinde bile kadınlar güvensiz. Son örneği İstanbul’da yaşandı.

Kadıköy’de yaşayan Ç.K. isimli kadın, ünlü bir market zincirinin internet sitesinden evine market siparişi verdi. Asansörü olmayan binada 2. kata çıkan kurye, siparişleri iki parça halinde eve taşıdı. İlk gelişinde kadının evde yalnız olduğunu anlayan kurye 2. kez siparişleri çıkardığında kadını istismar etti. Kapıda bekleyen kadına pos makinesi uzatan erkek, cinsel organını pantolondan çıkardı. Durumu geç fark eden kadın, kapıyı kapatarak evin kapısını kilitledi. Erkek ise içeri şöyle seslendi: “Pantolonum düşmüş…”

Olayın ardından sokağa çıkamadığını söyleyen Ç.K. şöyle konuştu: “Kapıyı inatla çaldı, sonra aradı ve açmadım. Müşteri hizmetlerini arayarak şikâyet ettim. Sonra avukatla konuştum. Avukat, evde tek olduğum için davanın kanıt yetersizliğinden düşebileceğini söyledi. Yine de şikâyetçi oldum. Sonra kuryenin bağlı olduğu market zinciri benimle iletişime geçti, özür diledi ve ciddi yaptırımlar uyguladıklarını söyledi. Bu yaptırımlar nelerdir söylenmedi. Yeniden gelir diye korkuyorum. Kadınlar her alanda erkek şiddetine maruz kalabiliyor. İstismara ve şiddete karşı ciddi yaptırımlar uygulanmalı yoksa fail cesaret alıyor.”

HER ALANDA AYRI TEHDİT

Tacizin her alanda giderek artığına dikkat çeken Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Temsilcisi Nuran Karahan da kurye olarak işe alınanların işe alım süreçlerinin dikkatle incelenmesi gerektiğini söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

“Kendimizi güvende hissetmemiz gereken özel alan içinde bile güvende hissetmiyoruz. Bunu sadece kurye üzerinden düşünemeyiz. Kadınların her alanda erkekler tarafından taciz edilebileceğini ve şiddet göreceğini bilmek gerekiyor. Kadınlar sokakta evde nasıl şiddete uğruyorsa bunu kapımıza gelen kurye de yapabiliyor. Bunun sebebi mevcut yaptırımların zayıf olması. Siyasi iradenin kadına yönelik şiddet ve cinayetleriyle ilgili yeterli adımlar atmıyor, kadın politikalarını etkin uygulamıyor oluşuyla erkekler cesaret alabiliyor. Erkeklere bu cüreti veren kadın düşmanı politikalar ve taciz konusundaki cezasızlık son bulmalı.”

Karahan şu önerilerde bulundu:

• Kurye, sadece sistem üzerinden iletişim kurmalı

• Denetimler artırılmalı

• Kuryelere çalıştığı firmalar tarafından eğitimler verilmeli.

• Şirketler kurye seçimi aşamasında özenli bir süreç yürütmeli.