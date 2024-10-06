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Kadınlar Futbol Süper Ligi’nde haftanın maçları tamamlandı

Ajans Haberleri
  • 06.10.2024 17:13
  • Giriş: 06.10.2024 17:13
  • Güncelleme: 06.10.2024 17:14
Kaynak: DHA
Kadınlar Futbol Süper Ligi’nde haftanın maçları tamamlandı

Kadın Futbol Süper Ligi’nde bugün oynanan maçlarla 5’inci hafta karşılaşmaları tamamlandı.

Kadın Futbol Süper Ligi’nde 5’inci haftanın sonuçları şöyle:

Bornova Hitab Spor - Fenerbahçe Petrol Ofisi: 0-3

Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget G.S.K - Hakkarigücü Spor: 2-0

Ünye Kadın Spor Kulübü - Beşiktaş JK Unıted Payment: 1-2

Trabzonspor - Amed Sportif Faaliyetler: 1-0

Alg Spor - Beylerbeyi Spor Kulübü: 1-0

Çekmeköy Bilgidoğa - Fatih Vatan Spor: 0-5

Karadeniz Ereğli Belediye Spor'un ligden ihracı nedeniyle rakibi Galatasaray haftayı müsabaka oynamadan geçti.

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