Kadınlar, gençler, binlerce yurttaş 100'ncü gün buluşması için Saraçhane'ye akın etti

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alındığı 19 Mart'tan bu yana 100 gün geçti. İlk günlerde mitinglerin ana üssü Saraçhane'ydi, daha sonra CHP İstanbul'un pek çok ilçesinde her çarşamba ve hafta sonları ise Türkiye'de bir ilde "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingleri düzenledi. Bugün ise miting adresi yeniden Saraçhane oldu. Saat 20.30'da Saraçhane'de düzenlenecek 100. gün mitingi için halk toplanmaya başladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in konuşması ve Ekrem İmamoğlu'nun Saraçhane'ye göndereceği mesaj bekleniyor.

20.40 | İMAMOĞLU'NUN SARAÇHANE'YE MEKTUBU: MİLLETİMİZ HERKESTEN BÜYÜKTÜR

Ekrem İmamoğlu'nun mesajını CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik okudu. İmamoğlu, halkı selamlayarak başladığı mektubunda "100 gündür darbecilere bırakmadığınız Saraçhane de tıpkı TBMM gibi milletin evidir" dedi. "Millet herkesten büyüktür" diyen İmamoğlu, "Mühür kendini sultan zannedenlerde değildir. Günü gelir sandık kurulur, son kararı millet verir" dedi. İmamoğlu, "Silivri zindanında geride bıraktığım günlerin hesabını tutmuyorum. 100 gün de olsa bin gün de olsa fark etmez. Milletimin vicdanında mahkum olmadığım sürece kendimi esaret altında kabul etmiyorum. Etmeyeceğim" ifadelerini kullandı. Asıl esaret altında olanların sahip oldukları bütün güç ve yetkiye rağmen "milletle yüzleşme korkusuyla saraydan sokağa bir adım bile atamayanlardır" diyen İmamoğlu, "Ben 19 Mart'tan önce İstanbul'un sokaklarında meydanlarında hangi duyguyla dolaşıyorsam buradan çıktığımda da aynı duyguyla dolacağım" dedi.

20.30 | MANSUR YAVAŞ'TAN MESAJ: AYRILIKLARI DEĞİL ORTAK PAYDALARI BÜYÜTMEK ZORUNDAYIZ

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'ın Saraçhane'ye gönderdiği mesaj okundu. Mansur Yavaş, "birlik" mesajı verdi. Yavaş, mesajında şunları ifade etti: "Bugün öyle bir dönemden geçiyoruz ki artık bir ve beraber olmaktan başka ne şansımız var ne de çaremiz kaldı. Bu artık tercih olmanın ötesinde bir zorunluluk oldu. Eğer bu gidişatı durdurmazsak sadece bugünümüzü değil geleceğimizi de kaybetmiş oluruz. O yüzden ayrılıkları değil ortak paydaları büyütmek zorundayız. O yüzden omuz omuza vermekten başka bir yolumuz yok. Unutmayın o sandık gelecek. Sonra da ülkeye hak gelecek, hukuk gelecek, adalet gelecek."

20.00 | SARAÇHANE PARKI'NA POLİS BARİKATI KURULDU

Saraçhane'den Taksim'e açılan yollara bağlanan Bozdoğan Kemeri'ne erişimin engellenmesi amacıyla Saraçhane Parkı boydan boya polis barikatıyla kapatıldı.

19.50 | ÖZEL, OPERASYONLARDA TUTUKLANANLARIN YAKINLARIYLA BULUŞTU

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Saraçhane Mitingi öncesinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik operasyonlar sonucu tutuklananların yakınlarıyla bir araya geldi. Özel, İBB Yardımlaşma ve Koordinasyon Merkezi’nde önemli bir buluşmaya katıldı. Özel, İBB operasyonları kapsamında tutuklanan kişilerin yakınlarının oluşturduğu Aile Dayanışma Platformu ile akşam yemeğinde bir araya geldi.

19.30 | MAHMUT TANAL, PİKACHU'YLA YÜRÜDÜ

Mahmut Tanal ve eylemlerin maskotu haline dönüşen Pikachu, Saraçhane'ye birlikte yürüdü. Tanal Pikachu'yu "Sen gel, önüne çıkan barikatları ben kaldıracağım" diyerek Saraçhane'ye çağırmıştı.

Mahmut Tanal, "Sen gel, önüne çıkan barikatları ben kaldıracağım" diyerek Saraçhane'ye çağırdığı Pikachu'yla yürüdühttps://t.co/zJF5NKMDeF pic.twitter.com/SzXlrxujz0 — BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) July 1, 2025

19.05 ALANA GELEN HİKMET ÇETİN: HEPİMİZİN GENEL BAŞKAN'IN ETRAFINDA TOPLANMAMIZ LAZIM

CHP'nin eski genel başkanlarından Hikmet Çetin de alana geldi. Çetin, "Hepimizin Genel Başkan'ın etrafında toplanmamız lazım, herkesin bunu yapması lazım" diye konuştu.

Saraçhane mitingine katılan Hikmet Çetin: "100. gün kara gün. Hepimizin Genel Başkan'ın etrafında toplanmamız lazım, herkesin bunu yapması lazım"https://t.co/zJF5NKMDeF pic.twitter.com/JCgr0HMEfa — BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) July 1, 2025

19.00 | GENÇLER SARAÇHANE'YE YÜRÜDÜ

Üniversite öğrencileri Saraçhane’ye yürüyüş düzenledi. Yürüyüşte "Hak, hukuk, adalet" sloganı atıldı. Gençler "Zıpla, zıpla, zıplamayan Tayyip'tir" şeklinde slogan atınca polis, "Atmış olduğunuz slogan kanunsuzdur" anonsu geçti.

18.50 | HALK TOPLANMAYA BAŞLADI

Saat 20.30'da Saraçhane'de düzenlenecek 100. gün mitingi için halk toplanmaya başladı.

CHP Kadın Kolları da Beyazıt'tan Saraçhane'ye yürüyüş gerçekleştirdi.