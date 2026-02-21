Kadınlar gerçekten daha mı empatik?

BirGün Kadın Kolektifi

BBC Future’da yayımlanan bir analiz, “kadınlar doğuştan daha empatik” inancını bilimsel veriler ışığında tartışmaya açtı. Araştırmalar, empati farkının biyolojiden çok toplumsal roller ve öğrenme süreçleriyle ilişkili olabileceğine işaret ediyor.

Toplumda yaygın bir kanı var: Kadınlar erkeklere kıyasla daha empatik. Ancak BBC’nin bilim platformu BBC Future’da yayımlanan analiz, bu yargının sanıldığı kadar basit olmadığını ortaya koyuyor.

EMPATİ FARKI BİYOLOJİK Mİ TOPLUMSAL MI?

Haberde aktarılan bilimsel çalışmalara göre, kadınlar öz-bildirim testlerinde (kişilerin kendi empati düzeylerini değerlendirdiği ölçeklerde) ortalama olarak daha yüksek puan alıyor. Ancak araştırmacılar, bu farkın doğrudan biyolojik bir “empati geni” ile açıklanamayacağını vurguluyor.

Empati; başkalarının duygularını anlama (bilişsel empati) ve bu duygulara duygusal tepki verme (duygusal empati) gibi farklı bileşenlerden oluşuyor. Bazı deneysel ölçümlerde kadınların ortalamada daha yüksek performans gösterdiği görülse de, farkın çoğu zaman küçük ölçekli olduğu ve bireysel farklılıkların cinsiyet ortalamalarından çok daha belirleyici olduğu belirtiliyor.

ÇOCUKLUKTA ÖĞRENİLEN ROLLER ETKİLİ OLABİLİR

Uzmanlara göre belirleyici unsurlardan biri toplumsal beklentiler. Kız çocuklarının erken yaştan itibaren duygularını ifade etmeye ve başkalarının duygularına duyarlı olmaya teşvik edildiği; erkek çocuklarının ise daha az duygusal ifade alanına yönlendirildiği biliniyor. Bu durum, yetişkinlikte empati testlerine de yansıyabiliyor.

Bazı deneylerde, erkek katılımcılara empati performanslarının ödüllendirileceği söylendiğinde cinsiyet farkının ortadan kalktığına dair bulgular da bulunuyor. Bu da empati düzeylerinin sabit ve biyolojik olarak belirlenmiş olmaktan ziyade, motivasyon ve sosyal bağlamdan etkilendiğini gösteriyor.

BİLİM BU KONUDA NE DİYOR?

Araştırmalar, ortalamalar düzeyinde bazı farklılıklar olabileceğini kabul etmekle birlikte, “kadınlar doğası gereği daha empatik, erkekler değildir” şeklindeki genellemenin bilimsel olarak desteklenmediğini ortaya koyuyor. Empati kapasitesinin büyük ölçüde öğrenilebilir ve geliştirilebilir bir beceri olduğu vurgulanıyor.

BBC Future’ın bu konudaki analizi, empati tartışmasının biyolojik determinizme indirgenemeyeceğini ve toplumsal cinsiyet kalıplarının bilimsel verilerle yeniden düşünülmesi gerektiğini hatırlatıyor.