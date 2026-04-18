Kadınlar hastalıkları daha ağır yaşıyor: Araştırmalar “erkek normunu” işaret ediyor

BirGün Kadın Kolektifi

Son dönemde yayımlanan iki ayrı araştırma, kadınların nörolojik hastalıkları erkeklere kıyasla daha ağır ve farklı deneyimlediğini ortaya koydu. Bulgular, sağlık sistemindeki “cinsiyet körlüğü” tartışmasını yeniden gündeme taşıdı.

Hindistan’da Ulusal Ruh Sağlığı ve Sinir Bilimleri Enstitüsü tarafından yürütülen Parkinson araştırmasına göre kadınlar hastalık sürecinde daha yüksek düzeyde yalnızlık, bağımlılık hissi ve duygusal yük yaşıyor.

Alzheimer üzerine yapılan bir başka çalışmada ise kadınlarda beyin hasarının daha ileri düzeyde olmasına rağmen testlerde hastalığın daha geç tespit edildiği görüldü. Uzmanlar bu farkın, tanı ve tedavi süreçlerinin büyük ölçüde erkek verileri üzerinden geliştirilmesinden kaynaklandığını belirtiyor.