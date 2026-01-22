Kadınlar Havin için adliye önünde

Haber Merkezi

İzmir’de kadınlar, 2024’te şüpheli şekilde yaşamını yitiren Havin Aşkan için ses yükseltti. Aşkan’ın evli olduğu uzman çavuş İ.T. hakkında yürütülen soruşturmanın sürüncemede kaldığı belirtilen eylemde, etkin soruşturma çağrısı yapıldı.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun (KCDP) çağrısıyla Bayraklı Adliyesi önünde bir araya gelen kadınlar basın açıklaması gerçekleştirdi. Eylemde ayrıca Ağabey Bedirhan Aşkan’ın gönderdiği mesaja yer verildi. Ağabey Aşkan, mesajında şunları söyledi: “Bir seneden fazladır kardeşimin raporu çıkmıyor. Kocası devlet görevlisi, tanıdığı insanlar raporun çıkmasına engel oluyor. Neden engel oluyorlar? Demek ki işledikleri bir suç var. Kardeşimi öldüren kişi belli ama devlet yetkilileri tarafından üstü kapatılmaya çalışılıyor. Biz buna müsaade etmeyeceğiz. Dosyada gizlilik kararı var. Ne bir avukat gidip görebiliyor, ne kimse dosyayla ilgili bir şey sorabiliyor. Neyin gizliliği? Nerede vicdan, nerede merhamet? Gitmediğimiz devlet yetkilisi kalmadı. Olayla ilgili hiç kimse bir açıklama yapmıyor” diye konuştu. KCDP İzmir Temsilcisi Tülin Osmanoğulları ise, şunları kaydetti: “Havin’in ailesi kaygılı; çünkü evli olduğu erkek kamu görevlisi. Aile diyor ki, ‘Olay yerine ilk meslektaşlarını çağırıyor, saatler sonra savcı olay yerine geliyor’. Ne adli tıp raporu ne de bilirkişi raporu var. Bir kadının bu şekilde intihar etmeyeceğini biliyoruz. Savcılığa sesleniyoruz, etkin soruşturma yapılsın. Havin’in dosyasında ne saklanıyor? Havin’in dosyası bir an önce açılsın, ailesi ne olduğunu görsün."