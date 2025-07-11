Kadınlar haziran ayında en çok fiziksel ve psikolojik şiddete maruz bırakıldı

Haber Merkezi

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu (TKDF), 2025 Haziran ayı içerisinde Ev İçi Şiddet Acil Yardım Hattı'na gelen aramalara ilişkin hazırladıkları raporunu paylaştı. Verilere göre ihbar gelen ve yeni kayıt açılan toplam 282 çağrı aldı. Çağrıdan 75 şiddet vakasının 53’ü ev içi şiddet ihbarı olduğunu bildirildi. Açıklamada şunlar kaydedildi:

• Vakaların 35'ini kadınların evli oldukları erkekler oluşturdu.

• 13 çağrıda sığınak talebinde bulunuldu

• 58 çağrıya hukuki bilgilendirme yapıldı

• 23 çağrı karakola, 20 çağrı ise barolara yönlendirildi

• Şiddete uğrayanların yaşları; 14-66 arasında değişti.

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ŞİDDETİN DOZU ARTIYOR!

İstanbul'da bir erkek boşanma aşamasında olduğu kadını katletti. Olay Başakşehir’de yaşandı. 43 yaşındaki Songül Budak, boşanma aşamasında olduğu erkeğin silahlı saldırısına uğradı. Kadın olay yerinde öldü, katil ise polis kiplerince gözaltına alındı.