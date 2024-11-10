Kadınlar Hozat’ta panelde buluştu

HABER MERKEZİ

SOL Parti’li Dersim Hozat Belediyesi Hozat Hasan Saltık Kültür Merkezi’nde ‘Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele’ paneli düzenledi.

Filiz Karadaş’ın moderatörlüğünü yaptığı panelde açılış konuşmasını Hozat Belediye Başkanı Aydın Kaya yaptı.

İktidarın kadın düşmanı politikalarına karşı mücadelenin önemini vurgulayan Kaya, kadınların meclisleşmesinin ve örgütlenmesinin kaçınılmaz olduğunu vurguladı. Kaya, şöyle konuştu: “Kadına yönelik şiddet toplumun derin yarasıdır. Her gün hayatını kaybeden, hakları gasp edilen, şiddete uğrayan kadınlarımızın hikâyelerini duyuyor ve izliyoruz. Kadın cinayetleri bireysel değil toplumsal ve siyasal bir sorundur. Bu sorunun temelinde ataerkil zihniyetin köklü izleri ve yıllardır sistemli olarak kadınların eşit haklarından mahrum bırakılması yatmaktadır. Kadınların bu mücadelesinde yan yana durmak, seslerini duyurmak ve değişimin öncüsü olmak bizlerin görevidir. Bugün burada bulunarak bu görevi yerine getirme yolunda önemli bir adım attık. Katılımınız ve katkılarınızla; bu panelin şiddete karşı mücadelenin güçlenmesine, daha adil ve eşit bir toplumun inşaasına katkı sunacağına inanıyorum.

Panelin, “Kadın cinayetlerinin toplumsal ve siyasal nedenleri” başlığındaki sunumunda konuşan SOL Parti Sözcüsü İlknur Başer ise “22 yıllık AKP iktidarı şiddeti besleyip büyüttü. Bugün kadın cinayetlerinin bu kadar artmasının sorumlusu iktidarın politikalarıdır. Biz kadınlar olarak var olduğumuz her alanda dayanışmayı ve kız kardeşliği büyüteceğiz” ifadelerine yer verdi.

Panelin son bölümünde ise Avukat Elif Özer Kaya, kadınların haklarını ve 6284 sayılı kanun ile İstanbul Sözleşmesini’nin önemini anlattı.