Kadınlar için en tehlikeli yer: Ev

TBMM Kadına Karşı Şiddet ve Ayrımcılığı Araştırma Komisyonu’na BM temsilcileri sunum yaptı. Yapılan sunumlarda kadına yönelik şiddetin ailede gerçekleştiğine dikkat çekildi.

Komisyona, Birleşmiş Milletler (BM) Kadın Birimi’nden Program Yöneticisi Duygu Erseçen, Program Analisti Betül Bodur, Kalkınma Programı Türkiye Ofisi Türkiye Temsilci Yardımcısı Mustafa Ali Yurdupak ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Uzmanı Aslı Çoban ve Nüfus Fonu Program Koordinatörü Yasemin Akis Kalaylıoğlu, Program Müdürü Emine Kuzutürk Savaş, Program Koordinatörü Aysel Yüksel, Kurumsal Ortaklıklar Yöneticisi Nazife Ece Karaduman katıldı.

GÜNDE 140 KADIN

BM’nin raporlarından bilgiler sunan katılımcılar evin, kadınlar ve kız çocukları için en tehlikeli yer olduğunu ifade etti. BM Kadın Birimi Program Analisti Betül Bodur, yaptığı sunumda kadın cinayetleri raporlarından örnekler verdi. Bodur, 2023 yılında her 10 dakikada bir kadının, günde ortalama 140 kadının yakın partneri veya aile üyesi tarafından öldürüldüğünü ifade ederek, şu verileri paylaştı:

“Kıtalar arasında bir karşılaştırmaya bakıldığında Afrika’nın ve Asya’nın önde gittiğini görüyoruz. Nüfus yoğunluklarına bakıldığında, Afrika, Amerika, Okyanusya şeklinde ilerliyor. Dünyada öldürülen kadınların yüzde 60,2’sinin yakın partnerleri veya aile üyeleri tarafından öldürüldüğü kaydedilmekte. Bu nedenle, ev, hane, kadınlar ve kız çocukları için en tehlikeli yer olarak kaydediliyor maalesef. Faillerin bir dağılımına bakılacak olursa Amerika ve Avrupa’da daha çok yakın partner şiddetinin ağırlıklı olduğu görünüyor; dünyanın geri kalanındaysa aile içi, aile üyeleri tarafından uygulanan şiddet söz konusu. 2023 yılında 51 bin 100 kadın yakın partnerleri veya aile üyeleri tarafından öldürüldü. Birleşmiş Milletler Kadın Birimi’nin 2023 yılı Kadın Cinayetleri raporuna göre Afrika’da 21 bin 700 kadın, Asya’da 18 bin 500 kadın, Amerika’da sekiz bin 300 kadın, Avrupa’da iki bin 300 kadın ve Okyanusya’da 300 kadının öldürüldüğü kaydedildi. Dünyada kadın cinayetlerinde fail dağılımı oranında kadınların yüzde 45’i yakın partnerleri tarafından, yüzde 55’i ise diğer aile üyeleri tarafından öldürüldü.”

Komisyon 21 Mart’a kadar çalışmalarına devam edecek.

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ÇOCUK YAŞTA EVLENDİRİLİYORLAR

BM Nüfus Fonu Program Koordinatörü Yasemin Akis Kalaylıoğlu, çocuk yaşta evliliklere ilişkin şunları anlattı: “20-24 yaş grubundaki 18 yaşından önce evlendirilmiş kadınların oranının yüzde 15 olduğunu, 18 yaşından önce evlendirilen her 3 kız çocuğundan birinin yine çocuk yaşta anne olduğunu görüyoruz. Türkiye’de yaşayan, aynı zamanda 20-24 yaş grubundaki Suriyeli kadınların yüzde 44,8’inin 18 yaşından önce, 9,2’sinin de 15 yaşından önce evlendirilmiş olduğunu yine görüyoruz.’’