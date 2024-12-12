Kadınlar için toplu taşımada 'Sınırsız Durak' uygulaması

Çanakkale Belediyesi, toplu taşımada kadın yolcuların güvenli ve rahat bir yolculuk gerçekleştirebilmeleri için sınırsız durak uygulamasını başlatıyor.

Çanakkale Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan uygulama kapsamında bebekli/çocuklu kadınlar günün her saatinde, tüm kadınlar ise yaz döneminde (1 Nisan – 31 Ekim) 22.00, kış döneminde ise (1 Kasım – 31 Mart) 21.00 saatlerinden sonra araç trafiği ve yolcu güvenliği esas olmak kaydıyla toplu taşıma araçlarından durak sınırlaması olmadan inebilecek.

Kent içi mücavir alan sınırlarında kadın yolcuların toplu taşıma kullanırken güvenli bir yolculuk yapabilmesi amacıyla hayata geçirilen sınırsız durak uygulaması, 11 Aralık 2024 Çarşamba gününden itibaren başladı.