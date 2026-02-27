Kadınlar isyanda!

İktidarın kadınlar ve LGBTİ+'lar üzerindeki baskısı sürerken kadın örgütleri 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için hazırlıklarına başladı. İktidarın kadınlara ve kazanılmış haklarına yönelik baskılarına, ayrımcı politikalarına karşı tepki gösteren kadınlar sokaklardan seslendi: “Kadınların sesinin kısılmasına izin vermeyeceğiz.”

8 Mart öncesi yapılan eylemlerin bir adresi Iğdır oldu. Kadınlar dün kent merkezinde bir araya gelerek eylem yapmak istedi. Valiliğin “izin” verdiği yürüyüş, polis tarafından pankart ve dövizler gerekçe gösterilerek engellendi. Bunun üzerine kadınlar, DEM Parti Iğdır İl Örgütü önünde açıklama yaptı. Açıklamada “Kadınların alana gelmesine ve sesini yükseltmesine engel olunuyor. Ancak biz hiçbir zaman kadının sesinin kısılmasına izin vermeyeceğiz” denildi. Ülkede her geçen gün artan kadın cinayetlerine dikkat çeken kadınlar “Kadının sesini kısmaya çalışan sistemi asla kabul etmiyoruz” dedi.

SESİMİZİ KISAMAZLAR

İstanbul 8 Mart Kadın Platformu da bu yıl “Yoksulluğa, sömürüye, savaşa, şiddete karşı kadınlar isyanda” diyerek 8 Mart saat 13.00’de Kadıköy İskele Meydanı’nda bir araya geleceklerini duyurdu. Platform üyeleri, kentteki kadınları buluşmaya ve birlikte ses olmaya çağırarak şu ifadeleri kullandı:

“Kadınlar yıllardır baskılara rağmen hak arayışından vazgeçmedi. Her zaman sokakta mücadeleyi büyütmekten geri adım atmadı. Bu anlamda kadın hareketi, Türkiye de uzun yıllardır sokakta mücadele ederek birçok kazanım elde etti. Yoksulluk nasıl kaderimiz değilse, alınmayan önlemler yüzünden iş cinayetlerinde katledilmek de kaderimiz değil. Şiddet uygulayan erkekler tarafından katledilmede kader değil. Bu nedenle kadınlara yönelik saldırılar arttı. Türkiye’de bir gün içerisinde altı kadın, boşanma aşamasında olduğu erkekler tarafından katlediliyor. Kadın cinayetleri gerçekten toplu bir kadın kırımına dönüşmüş durumda ve bunları iktidarın kadın düşmanı politikalarından bağımsız düşünemeyiz. Özellikle yasaların etkin uygulanmaması, kadınların kürtaj hakkı, İstanbul Sözleşmesi gibi birçok hakkımızın elimizden alınması gibi uygulamalar iktidar tarafından meşrulaştırmak isteniyor. Ancak bunun karşısında özgürlük mücadelesi veren kadınlar olarak sokakta mücadeleye devam edeceğiz. Yapacağımız büyük kadın buluşmasına bütün kadınları bekliyoruz. Gelin hep birlikte isyanımızı büyütelim.”

Elazığ’da ise kadınlar, Elazığ Kadın Dayanışma Derneği’nde bir araya gelerek toplantı yaptı. Burada yapılan açıklamada, “Aile yılı tartışmaları başta olmak üzere yargı paketleri birçok sıkıntıyı da beraberinde getiriyor. 2026 siyasi açıdan ve direniş açısından çok yoğun bir yıl olacak. Bu yüzden yan yana gelerek mücadeleyi büyütmeliyiz” denildi.

∗∗∗

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTENDİ

Kadına yönelik şiddet ve cinayetlerin ardı arkası kesilmezken açılan davalar da görülmeye devam ediyor. Urfa’nın Siverek ilçesinde evli olduğu erkek ile aracının içinde tartıştığı sırada ateşli silah yaralanması sonucu şüpheli şekilde hayatını kaybeden Pınar Bulunmaz’ın davasında, esas hakkındaki mütalaa açıklandı. Mütalaada, sanık Rıdvan Bulunmaz’ın Pınar Bulunmaz'ı ruhsatlı silahıyla vurarak öldürdüğü belirtilerek "eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile cezalandırılması talep edildi. Öte yandan kadına şiddetin son adresi İstanbul oldu. Esenyurt’ta Sibel S. birlikte parka geldiği evli olduğu Savaş S. tarafından silahla vuruldu, Savaş S. ardından kendini vurdu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin kontrollerinde olayda ağır yaralandıkları belirlenen Savaş S. ve Sibel S. ambulansla hastaneye kaldırıldı.