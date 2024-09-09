Kadınlar, İzmir'de Narin için sokağa çıktı

İzmir Kadın Platformu, 21 Ağustos günü Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolan ve arama çalışmalarının 19'uncu gününde cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran için basın açıklaması düzenledi.

Alsancak’ta bulunan Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde gerçekleştirilen açıklamaya Karabağlar Belediye Başkanı Halil Kınay ve Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu da katıldı. İzmir Kadın Platformu adına açıklamayı okuyan Emine Akbaba, “120 haneli bir köyde Ali Yerlikaya’nın övündüğü güçlü istihbaratı, 19 gün Narin’i bulmadı ama Diyarbakır’da, İstanbul’da polis Narin’in hesabını soranlara saldırdı” dedi.

AKP'Lİ ENSARİOĞLU'NUN AÇIKLAMASINA DİKKAT ÇEKİLDİ

Narin’in ailesinin Hizbullah ve HÜDAPAR ile ilişkisine dair tek bir açıklama yapılmadığını vurgulayan Akbaba, “AKP Diyarbakır milletvekili Galip Ensarioğlu Narin’in ölümün ardından ‘Bizlerin bazen bilmediği, bazen de bilip söyleyemediğimiz şeyler var çünkü aile, bizim dostlarımızdır’ dedi. Aile sustu, devlet üstünü örtmeye çalıştı. 2018’de Rabia Naz’ın faillerini koruyanlar bugün aile-devlet-tarikat işbirliği ile Narin’in ölümüne neden oldu” dedi.

AKP iktidarının çocuk düşmanı, kutsal aile, cezasızlık politikalarının çocukları öldürdüğünü dile getiren Akbaba, “Bu ülkede çocuklar tarikat ve cemaat yurtlarında istismara uğruyor. Denetimsiz tarikat yurtlarında can veriyor. Sokakta oynarken panzer altında hayatını kaybediyor. Kolluk güçleri tarafından vuruluyor” diye konuştu.

“Bugün Narin’in isyanını kuşanmak; öldürülen, kaybedilen, yaşamları ellerinden alınan, gelecekleri cemaat ve tarikatlara teslim edilen çocuklar için hesap sormak demektir” diyerek sözlerine devam eden Akbaba, şunları söyledi:

“Bugün Narin için adalet talebi 2018 yılında Giresun’da şüpheli ölümü aydınlatılmayan Rabia Naz için, İsmailağa Cemaati’nin yurdunda ölen Mahmut Osman Kamış için, cenazesi günlerce buzdolabında saklanmak zorunda kalan Cemile Çağırga için, 4 yıldır kayıp olan Gülistan Doku için, öldürülen kadınların-LGBTİ+’ların adalet talebidir. Bu ülkeyi kayıp çocukların, erkek-devlet tarafından öldürülen çocukların ülkesi olmaktan çıkaracağız. Koruyan-aklayan erkek devletinizden hesap soracağız. Narin’e ne olduğunun açığa çıkarılması, tüm faillerin cezalandırılması, gerçek adaletin sağlanması için süreci takip etmeye, Narin’e ne oldu demeye devam edeceğiz! Kadınların ve çocukların yaşamlarını erkek devlet sistemine teslim etmeyeceğiz.”