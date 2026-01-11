Kadınlar kadrajlayacak

Oktay EVSEN

Kadın Gözüyle Hayattan Kareler Fotoğraf Yarışması, 20. yılında kadın fotoğrafçılarla yeniden buluşuyor.

Kadın fotoğrafçılara objektifleriyle hayata dair bakış açılarını yansıtmaları için bir platform sunan yarışmanın başvuruları, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) internet sitesi üzerinden 27 Mart’a kadar devam edecek.

Bu yıl “Hayata Dair” temasıyla düzenlenen yarışmaya, 18 yaş ve üzeri kadınlar en fazla dört adet dijital renkli fotoğraf ile katılabilecek. Yarışmanın sonuçları 30 Nisan’da açıklanacak. Yarışmada birincilik ödülü 60 bin TL, ikincilik ödülü 50 bin TL, üçüncülük ödülü ise 40 bin TL olarak belirlendi.