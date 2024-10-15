Kadınlar katlediliyor, Bakan Göktaş, "kutsal aile" için çözüm arıyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Kadına yönelik şiddetteki artışa değinen ancak bunu "ailelerin korunmasına yönelik çalışmalar" olarak ifade eden Göktaş, "sosyal risk haritası" çıkardıklarını açıkladı.

Haritaya ilişkin bilgi veren Göktaş, "Sosyal risk haritası ile mahalle mahalle, ilçe ilçe, hane hane, kaç engelli, kaç yaşlı, kaç suça sürüklenmiş çocuk, kaç şiddet mağduru veya şiddet riski altında olan kadın var, bunların hepsi haritalanabilecek" dedi. Bakan harita ile her aileye özgü koruyucu ve önleyici faaliyetler belirleneceğini savundu.

Ayrıca ailelerin karşı karşıya oldukları "risk ve tehditlere" karşı korunmasına yönelik çalışmalarının yoğun şekilde devam ettiğini söyledi. Her aileye bir rehber sistemi ile “aile içi çatışmaların” gerçekleşmeden engelleneceğini ileri süren Göktaş, "İnşallah bu sistem 'güçlü aile, güçlü toplum' hedefimize ciddi katkı sağlayacak" dedi.

Göktaş, yurt genelinde 'Aile Rehberi Sistemi' uygulamasına geçmeyi hedeflediklerini de söyleyerek şu ifadelere yer verdi:

"Nasıl Sağlık Bakanlığımızın her bir aileye hizmet sunan aile hekimi mevcutsa, bu modelin bir benzerini sosyal hizmetler alanında devreye almak istiyoruz. Her ailenin bir aile rehberinin olacağı bu modelde, vatandaşlarımıza sosyal hizmet ihtiyaçlarını gidermek için daha net ve ulaşılabilir bir adres sunulmuş olacak."

AY BAŞINDAN BU YANA 21 KADIN ÖLDÜRÜLDÜ

Geçtiğimiz eylül ayında erkekler tarafından 34 kadın öldürüldü, 20 kadın şüpheli şekilde ölü bulunmuştu. Ekim ayının başından bu yana ise 21 kadın katledildi.