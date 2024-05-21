Kadınlar koruma kararına rağmen öldürüldü

Haber Merkezi

Erkek şiddeti her geçen gün artarken faillerin yargılanması ise sürüyor. Geçtiğimiz haftalarda en az 4 kadın şikâyetçi oldukları ve hakkında koruma kararı aldırdığı erkekler tarafından katledildi. Karakol-emniyetten adliye koridorlarına kadar her yerde adalet ararken katledilen bu kadınlar şöyle:

• Aydın’da Aylin Pekin, kendisine ısrarlı takipte bulunup rahatsız ettiği için şikâyette bulunduğu Mehmet Şah Yeşilova tarafından 13 Mayıs’ta evinin önünde ateşli silahla katledildi.

• Adana’da Burak Acar hakkında uzaklaştırma kararı aldıran Bahar Torun’u, 13 Mayıs’ta elektronik kelepçeyi kırarak katletti.

• İzmir’de 14 Mayıs’ta Birkan Ekren, boşandığı Sevim Duman’ı katletti. Duman’ın daha önce tehdit ve hakaretten Ekren hakkında şikâyetçi olduğu ve hakkında 1 ay uzaklaştırma kararı aldırdığı öğrenildi.

• İstanbul’un Küçükçekmece ilçesinde aldığı tehditler nedeniyle Gökhan Y. hakkında şikâyetçi olan Bahar Kaban, 16 Mayıs’ta katledildi.

FAİL SERBEST BIRAKILDI

Bursa’da Sevda Ç., boşandığı 35 yaşındaki Sezgin A. tarafından evinin önünde bıçaklanarak yaralandı. Sezgin A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.