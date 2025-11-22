Kadınlar korumasız şiddet sistematik

Sarya TOPRAK

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’ne günler kala Dünya Sağlık Örgütü, 53 ülkeyi kapsayan bir rapor yayımladı. Rapor erkek şiddetinin ulaştığı boyutu bir kez daha gözler önüne sererken Türkiye’ye dair veriler de dikkat çekti. Tek adam rejiminin gerici ve kadın düşmanı politikalarını kurumsallaştırmaya çalıştığı Türkiye’de partner şiddetine maruz bırakılan kadınların oranı yüzde 34,7 oldu. Buna göre Türkiye, Macaristan (yüzde 42,2) ve Finlandiya’nın (yüzde 37,4) ardından üçüncü sırada yer aldı. Yani DSÖ’nün Avrupa coğrafyasında, her üç kadından birinin partnerinden şiddet gördüğü ülkelerden biri Türkiye oldu.

Türkiye’ye dair mevcut diğer çalışmalar da bu tabloyu doğruladı. Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu’nun Türkiye verilerine göre, ülkede her 10 kadından 4’ü hayatında en az bir kez fiziksel veya cinsel şiddete maruz bırakıldı.

KADES BAŞVURULARI REKOR KIRDI

Şiddet mağduru kadınların acil durumlarda kullandığı Kadın Destek Uygulaması’na (KADES) yapılan başvurular da rekor seviyeye ulaştı. 2025 yılının ilk 10 ayında uygulama üzerinden 407 bin 257 ihbar alındı. Bunların 259 bin 765’i asıllı ihbar oldu. Resmi verilere göre, Türkiye’de 42 milyon 811 bin 834 kadın bulunuyor. Bu sayının 10 milyon 624 bin 331’ini kız çocukları oluştururken 18 yaş üstü kadın nüfusu ise 32 milyon 187 bin 503. Yani 18 yaş üstü kadın nüfusundan yola çıkarak yapılan hesaplamalar neredeyse her üç kadından birinin şiddet içerikli acil durumlar için KADES uygulamasını kullandığını ortaya koyuyor. Uygulamanın indirme sayısı ise 8 milyon 900 bin 990’a ulaştı. Bu rakamlar kadınların erkek şiddetiyle burun buruna yaşadığını gözler önüne serdi. Ayrıca önleyici hiçbir politika olmadığını da yeniden gösterdi.

İKTİDAR AYRIMCILIĞI KÖRÜKLÜYOR

Mor Çatı Gönüllüsü Gülsun Kanat konuya ilişkin BirGün’e yaptığı açıklamada kadına yönelik şiddet ve cinsiyet ayrımcılığının yeni bir mesele olmadığını söylediç Kanat, “İktidar ayrımcılığı körüklüyor. Ülkede kadına yönelik şiddeti önlemesi gereken tüm kurumların içi boşaltıldı. Kurumlar ayrımcılığa, şiddete karşı durmak bir yana aksini körükleyen bir sistemin parçası haline getirildi” dedi. İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme kararının erkeklere zaten çok büyük bir cesaret verdiğini vurgulayan Kanat, “Erkekler kendini yaptıklarından sorumlu görmüyor. Öfkesini kadının üzerinde kusmayı hak görüyor. Mekanizmalar ise kadını değil aile kurumunu korumaşı önceliyor” diye konuştu.

6284’ün uygulanmaması bir yana oraya gelene kadar ki süreçte kadınlara hiçbir destek sunulmuyor diyen Kanat, “Kadınları şiddette karşı korumadan önce önleyici politikaların hayata geçirilmesi önem taşıyor. Ülkedeki tüm kurumların erkek şiddetine karşı ortak tutum alarak çalışması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

İktidarın hâlâ kurduğu komisyonlarda şiddetin sebebini aradığını kaydaden Kanat, “Sebep belli. Alkol değil, işsizlik değil, bir anlık öfke değil. Uluslararası sözleşmeler bunun tanımıyı yapıyor: Erkek şiddeti” dedi.

***

KÜRTAJA, SAĞLIĞA ERİŞİM YOK

DSÖ raporu sağlık hizmetlerindeki boşlukları da gözler önüne serdi. 53 ülkeyi kapsayan raporda öne çıkan bazı veriler şöyle:

Güvenli kürtaj hizmeti var: 7 ülke

Acil kontrasepsiyonu (ertesi gün hapı) erişilebilir: 17 ülke

Cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlara karşı önleme: 20 ülke

Ruh sağlığı değerlendirmesi: 20 ülke

Ruh sağlığı hizmetlerine erişim: 23 ülke

***

ŞÜPHELİ KADIN ÖLÜMLERİ REKOR KIRDI

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu verilerine göre son altı yılda şüpheli kadın ölümleri yüzde 96 arttı. Bu yıl ise ilk kez şüpheli kadın ölümleri, erkekler tarafından öldürülen kadın sayısını geçti. 2018 yılında erkekler tarafından 308 kadın öldürülürken şüpheli şekilde ölen kadın sayısı 132’ydi. Bir sonraki yıl 115 kadın şüpheli şekilde ölü bulundu. Bu sayı 2020’de 171’e, 2021’de ise 217’ye çıktı ve şüpheli ölümler her yıl artmaya devam etti. 2025’in ilk 10 ayında erkekler tarafından 198 kadın öldürülürken 213 kadın şüpheli şekilde ölü bulundu.

***

SORUMLULUK DEVLETLERDE

DSÖ raporu, kadına yönelik şiddete karşı devletlere çok net bir görev listesi çıkarıyor. Buna göre şiddet sonrası tüm temel sağlık hizmetlerini zorunlu kılınması gerekiyor. Kürtaj, ertesi gün hapı, ruh sağlığı desteği gibi hizmetler ise erişilebilir önem taşıyor. Bu hizmetleri yaygınlaştırmak için devletlerin ise kaynak ayırması ve siyasi irade göstermesi gerekiyor. Türkiye’de ise son 23 yılda izlenen çizgide tüm bunların tersi yapıldı. Kadınların lehine, erkek şiddetini önleyen bir düzen inşa etmekten çok, “aile”yi merkeze koyan ve kadınların hayatını göz ardı eden gerici bir düzen yaratıldı.



***

10 AYRI SUÇA RAĞMEN SERBEST

Erkek şiddeti her geçen gün artıyor. Bunun bir adresi dün Muş oldu. Boşandığı erkek tarafından ateşli silahla vurulan bir kadın, yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Fail E.Ö. ise saldırının ardından kaçmaya çalışırken polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Kadının uzaklaştırma kararı aldırdığı öğrenildi. Bursa’nın Yıldırım ilçesinde ise bir eczanede çalışan D.Ö. adlı kadın hava almak için kapının önüne çıktığı sırada T.K. adlı erkek tarafından cinsel saldırıya maruz bırakıldı. D.Ö., arkadaşının müdahalesiyle kurtulurken T.K. ile yanındaki H.K. polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı. 10 ayrı suçtan kaydı bulunan T.K., çıkarıldığı mahkeme tarafından ‘cinsel saldırı’ suçundan tutuklandı. 9 ayrı suçtan kaydı olan H.K. savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Öte yandan İstanbul Fatih’te surlarda Semih Çelik tarafından öldürülen İkbal Uzuner’in mezarı başında uygunsuz hareketlerde bulunulmasına ilişkin olaya İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında 2 şüpheli gözaltına alındı.