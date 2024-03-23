Kadınlar Kupa Voley’de ilk finalist Fenerbahçe Opet

Ankara’da düzenlenen 2024 Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley yarı final ilk maçında Fenerbahçe Opet, Türk Hava Yolları’nı 25-19, 22-25, 25-13 ve 25-20'lik setlerle 3-1 mağlup ederek adını finale yazdırdı.

Karşılaşmayı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, TVF Liglerden Sorumlu Asbaşkanı Ahmet Göksu, TVF Asbaşkanı Selahattin Süleymanoğlu, AXA Sigorta CEO’su ve Yönetim Kurulu Üyesi Yavuz Ölken TVF Milli Takımlardan Sorumlu YKÜ Bahar Mert, TVF Sağlık İşlerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi A.Nihan Karaçam Salkaya tribünden takip etti.

Fenerbahçe Opet, Kupa Voley finalinde yarın saat 17.00’de Eczacıbaşı Dynavit-VakıfBank karşılaşmasının galibiyle karşılaşacak.