Kadınlar Kupa Voley’de şampiyon Fenerbahçe

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)

SALON: İzmir Halkapınar

HAKEMLER: Erdal Akıncı, Nurper Özbar

FENERBAHÇE: Fedorovtseva, Aslı, Vargas, Ana Cristina, Eda, Drca, Gizem, Stysiak

ECZACIBAŞI: Boskovic, Boden, Stevanovic, Elif, Yaprak, Jack-Kısal, Simge, Hande, Rettke

SETLER: 26-24, 25-22, 28-26

SÜRE: 86 dakika (27, 29, 30)

İZMİR’de organize edilen Kadınlar Kupa Voley Dörtlü Final’in final mücadelesinde Eczacıbaşı’nı 3-0 mağlup eden Fenerbahçe kupanın sahibi oldu. Halkapınar Spor Salonu’nda oynanan müsabakanın setleri 26-24, 25-22 ve 28-26’lık skorlarla sona erdi.

Final maçında 26 sayı kaydeden ve turnuvanın En Değerli Oyuncusu seçilen Fenerbahçe’nin yıldızı Melissa Vargas şampiyonluk sonrası sevinç gözyaşlarını tutamadı. Tribünler Küba asıllı Türk voleybolcuyu alkış yağmuruna tuttu. Bu yıl 24’üncüsü düzenlenen kupayı Fenerbahçe 5’inci kez müzesine götürdü.

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