Kadınlar Meclis önünde: "İstismara uğrayan kız çocuklarının hesabını vereceksiniz"

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu ve Genç Feministler Federasyonu, TBMM'de staj yapan meslek lisesi öğrencisi kız çocuklarının cinsel istismara maruz bırakıldığının ortaya çıkması üzerine Dikmen Kapısı önünde eylem yaptı. Açıklamada, "Bu olay münferit değildir, bu olayın sorumlusu 'Aile Yılı' adı altında kadınların, çocukların aile içinde şiddete uğramasına sebep olan, kadınları koruyan yasa olan 6284’ü etkin uygulamayan, çocukları koruyacak Lanzarote Sözleşmesi'ne saldıran iktidardır. Sadece Meclis'teki failler değil sizler de hesap vereceksiniz. İktidarın yaratmak istediği karanlık düzende sadece aile değil Meclis bile şiddet sarmalının bir parçası olmuş durumda" denildi.

TBMM'de meslek lisesi öğrencisi kız çocuklarına cinsel istismara maruz bırakılmasına yönelik tepkiler sürüyor. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu ve Genç Feministler Federasyonu, Meclis Dikmen Kapısı önünde eylem yaptı. Eylemde “Anayasayı, yasayı, sözleşmeyi uygula”, “Asla yalnız yürümeyeceksin”, “İstismarın hesabı sorulacak” sloganları atıldı.

"HEM ÇOCUKLARI MESEM PROJESİ ADI ALTINDA SÖMÜRÜP HEM DE İSTİSMARA MARUZ KALMALARINA NASIL GÖZ YUMUYORSUNUZ?"

Genç Feministler Federasyonu Ankara Temsilcisi Hümeyra Garip, kolluk kuvvetlerinin TBMM önünde buluşmalarına izin vermediklerini aktardı ve “Ama Meclis’in içinde istismara uğrayan genç kadınlara, kız çocuklarına hiçbir şey yapmıyor. Daha birkaç gün önce staj yapan kız çocuklarının sistematik şekilde cinsel istismara maruz kaldığını öğrendik. İstismara uğrayan kız çocuklarından birinin hamile kaldığı ve olayın Meclis çalışanları tarafından kapattırılmaya çalışıldığı ortaya çıktı. Çocukları korumaya yönelik yasalar çıkartması gereken Meclis’te 17 yaşındaki bir çocuk istismara maruz kalıyor, kurum müdürüne uğradığı istismarı anlatıyor, ‘hiç kimseye konuşmayacaksın’ denilerek tehdit ediliyor” dedi.

Garip konuşmasına şöyle devam etti:

“Siyasi iktidara soruyoruz, siz hem 18 yaşından küçük çocukları MESEM projesi adı altında sömürüp hem de istismara maruz kalmalarına nasıl göz yumuyorsunuz? Daha bu olaydan birkaç hafta önce KYK’da kalan genç kadınları ailelerine şikayet etmeye kendine hak gören iktidar, nasıl TBMM’de genç kadınların istismara uğramasını önleyemez? Meclis'te çocuk istismarı yaşanırken iktidar neredeydi? İktidar, bize güvenli alan sunduğunu öne sürerek kampüslerimizi güvenliklerle dolduruyor ama Meclis’te yaşanan istismara göz yumuyor ve Meclis’i suç mahalline çeviriyor.

Bu olay münferit değildir, bu olayın sorumlusu 'Aile Yılı' adı altında kadınların, çocukların aile içinde şiddete uğramasına sebep olan, kadınları koruyan yasa olan 6284’ü etkin uygulamayan, çocukları koruyacak Lanzarote Sözleşmesine saldıran iktidardır. Sadece Meclis'teki failler değil sizler de hesap vereceksiniz. Kutsal ailenizde öldürülen, şiddete uğrayan kadınların, kız çocuklarının hesabını vereceksiniz. 6284 uygulanmadığı için öldürülen kadınların hesabını vereceksiniz. Karanlıkta bıraktığınız şüpheli kadın ölümlerinin hesabını vereceksiniz. MESEM'lerde öldürülen çocukların hesabını vereceksiniz. Meclis içinde istismara uğrayan kız çocuklarının hesabını vereceksiniz.

"SİZİ DE BU KARANLIK DÜZENİNİZİ DE TARİHİN TOZLU SAYFALARINA GÖMECEĞİZ"

İktidarın yaratmak istediği karanlık düzende sadece aile değil Meclis bile şiddet sarmalının bir parçası olmuş durumda. Bizler kadınlar, genç feministler olarak mücadelemizle bu karanlığa geçit vermeyeceğiz. Eşit, özgür yaşadığımız dünyaları kuracağız. Sizin ihmalleriniz, cezasızlık politikalarınız varsa bizim de eşitlikçi feminist mücadelemiz var. Sizi de bu karanlık düzeninizi de tarihin tozlu sayfalarına gömeceğiz. Meclis'te de sokakta da kampüslerimizde de hiçbir kadın, hiçbir kız çocuğu asla yalnız yürümeyecek.”

"O ÇOCUKLARA NE OLDUĞUNU HER GÜN SORACAĞIZ"

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Ankara Temsilcisi Işıl Kurt da çocukları korumak, kadınları yaşatmak için yasa çıkarması gereken Meclis’in önüne cinsel istismar iddiaları nedeniyle hesap sormak için geldiklerini ifade etti ve şunları söyledi:

“Bir sürü kız çocuğu Meclis’in içinde istismara uğruyor. Bu olay basına yansıyana kadar kimsenin çıtı çıkmadı. Anayasa'yı, yasayı, sözleşmeyi uygulayın demekten dilimizde tüy bitti. Biz bunları konuşurken bu siyasi iktidar, Meclis'in içinde Aİle Yılı’nı yüceltmek adına 11. Yargı Paketi’ni konuşuyordu. Bunlar Meclis’te konuşulurken orada çalışan birileri çocukları istismar ediyordu. Hiçbir vekil de Meclis çalışanı da bunun peşine düşmedi. Biz her zaman olduğu gibi bunun da peşini bırakmayacağız. O çocuklara ne olduğunu her gün soracağız. Kız çocuğuna hamile kalıp kürtaj olduğu iddialarını da aydınlatacaksınız. Bütün failler hesap verecek. Bütün kadın cinayetleri, şüpheli ölümler ve cinsel istismarlarda olduğu gibi sadece o failler değil, o faillerin bunu Meclis içinde yapmayı cesaretlendiren bu siyasi iktidar, yargı ve kolluk da hesap verecek. Meclis’te bu istismarlar olurken o koltuklarda rahat oturdunuz ama bu olayın peşini bırakmayacağız ve siz o koltuklarda rahat oturamayacaksınız.”

"BU DÜZENİN BÖYLE GİTMEYECEĞİNİ GÖSTERECEĞİZ"

Eyleme destek veren CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez de “Bunu sadece bireysel bir olay olarak kabul etmiyoruz. Dolayısıyla bu olayın üstünün örtülmesine, soruşturmanın sadece bir kişi üzerinden yürütülmesine asla izin vermeyeceğiz. Elbette ki failler vardır ama o failleri yaratan ortamlar, ihmaller dizisi de irdelenmeli, sorgulanmalıdır. Sadece failler değil ihmali yapanlar da cezalandırılmalıdır. Bu düzenin böyle gitmeyeceğini göstereceğiz. Herkes kim olursa olsun, nerede olursa olsun hesap vermek zorundadır. Kimse hesap vermekten ari tutulamaz” diye konuştu.

"AKP’NİN YILLARDIR YAPTIĞI POLİTİKALARIN BİR SONUCU"

CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu da şunları kaydetti:

“Dünden tecrübeli olan İçişleri Bakanlığı, ekibinin sayısını on katına çıkarmış. Şu an da burada olan kadınların yüzlerce katı kadar polisler burada. Bunu asla kabul etmemiz mümkün değildir. Kadınlar istedikleri yerde basın açıklamasını yapar, anayasal haklarını kullanırlar. Dün kadınların önüne polis barikatlarını, çevik kuvveti dikenler Meclis’in içinde çocukları korumaktan aciz olanlardır. Dün kadınların önüne polis barikatlarını, çevik kuvveti bugün de yüzlerce polisi dikenler zamanında çocukların istismarına karşı ‘çocuğun rızası var’, ‘bir kereden bir şey olmaz’ diyenlerdir. Bu bir zihniyet meselesidir. AKP’nin yıllardır yaptığı politikaların bir sonucudur bu Meclis’e kadar uzanan istismar olayı.

20 Kasım’da Meclis içinde soruşturma başlatıldığına ilişkin bir basın açıklaması yapıldı Meclis Genel Sekreterliği tarafından. Basın açıklaması konunun başına yansımasından sonra yapılmıştır. Konu basına yansımasıydı belki de bu istismar olayının üstü örtülecek. Dolayısıyla yıllardır iktidarın, çocukların istismarına göz yuman, çocuk yaşta evliliklere izin vermeye çalışan zihniyetinin bir sonucudur. Meclis’in içinde yaşanan bir utançtır. Olay bu kadar kamuoyunda büyümeseydi belki de tutuklama da olmayacaktı. Bu zamana kadar neredeydiniz diyoruz. 13 yıldır çalıştığı söylenen kişi düne kadar tutuklanmamış, yıllardır, aylardır neredeydiniz? Bu Meclis’in Başkanı neden konuşmuyor, Aile Bakanı neden tek kelime etmiyor? Konuşmalı ve hesap vermelisiniz. Bu konunun takipçisi olacağız. Üstünün kapatılmasına asla izin vermeyeceğiz.”