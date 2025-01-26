Kadınlar meydanı pembeye boyuyor

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Hindistan’da sağlık sisteminin bel kemiğini oluşturan ASHA (Akredite Sosyal Sağlık Aktivisti) işçileri, yılın ilk haftasından bu yana insanca yaşanabilecek bir ücret ve kamu çalışanı olarak tanımlanmak için grevdeler. ‘Gönüllü çalışan’ olarak görülseler de özellikle kırsal kesimlerd ve taşrada halkın sağlık sistemine erişmesinde kilit rol oynayan ASHA çalışanları, Telangana ve Karnataka eyaletlerinde talepleri karşılanana dek grevlerini sürdüreceklerini söylüyor. Karnataka eyaletinde greve çıkan çalışanların sayısı 42 binin üzerinde.

ASHA çalışanlarının tamamını kadınlar oluşturuyor. Çalışanlar pandemi döneminde de yüksek nüfuslu ülkede COVID-19 ile savaşımda kritik rol oynadılar. 7 Ocak’tan bu yana gerçekleştirilen kitlesel protestolarda kadınlar, en ön saflarda yer alıyor. Nitekim ASHA işçilerinin protestoları da dünya kamuoyunda pembe yöresel kıyafetler giyerek yürüyüş ve oturma eylemleri gerçekleştiren kadın işçiler ile anılıyor.

ASHA işçilerinin öncelikli talebi ise ücretlerinde artışa gidilmesi. Karnataka’da çalışanların ücretlerinde 15 bin Rupinin sabit ücret olarak belirlenmesi ve buna ek olarak büyük şehirlerde çalışanlara da ekstra 2 bin Rupi destek sağlanması. talep ediliyor. Telangana’da ise tüm çalışanlar için gelirin 18 bin Rupi’de sabitlenmesini isteniyor.

ASHA İşçileri Sendikası, taleplerinin şubat ayı eyalet meclisi bütçe görüşmelerinde ele alınmasını istiyor. Çalışanların diğer ana talebi ise kamu çalışanı kategorisine dâhil edilmek. ASHA çalışanları, yaptıkları işin toplumsal fayda ve önemine rağmen ‘gönüllü çalışan’ olarak sınıflandırılıyor. Kamu çalışanı kategorisinde yer almamaları ise meslektaşları olan diğer sağlık çalışanlarının sahip oldukları haklara erişmelerini sağlıyor. Bu haklar arasında ikramiye, ihtiyat fonu ve devlet çalışanı sigortası öne çıkıyor.