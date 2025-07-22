Kadınlar Milletler Ligi (VNL) çeyrek final maçları başlıyor: Türkiye'nin rakibi Japonya

Voleybol FIVB Kadınlar Milletler Ligi'nde final etabı yarın başlayacak - Polonya'daki organizasyonda A Milli Takım, çeyrek finalde 24 Temmuz Perşembe günü Japonya ile karşılaşacak

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın mücadele edeceği FIVB Kadınlar Milletler Ligi (VNL) Final Etabı, yarın Polonya'da başlayacak.

Lodz şehrindeki Atlas Arena'nın ev sahipliği yapacağı organizasyon, 23-27 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek.

Grup aşamasını 6. sırada bitiren Türkiye, 24 Temmuz Perşembe günü TSİ 17.30'da oynanacak çeyrek final maçında puan cetvelinde 3. sırada bulunan Ferhat Akbaş yönetimindeki Japonya ile karşılaşacak.

Yarı finale yükselmesi halinde Türkiye'nin rakibi, Brezilya-Almanya eşleşmesinin galibi olacak.

Organizasyonda yarı final maçları 26 Temmuz'da yapılacak. Final etabı 27 Temmuz Pazar günü oynanacak 3-4 ve final karşılaşmalarıyla tamamlanacak.

TÜRKİYE 2023'TE VNL ŞAMPİYONU OLMUŞTU

Ay-yıldızlı takım, 2025 Kadınlar VNL Finalleri'nde yeniden kürsüye çıkmayı hedefliyor.

Başantrenör Daniele Santarelli yönetiminde 2023 yılında tarihinde ilk kez VNL şampiyonu olan Türkiye, bu sene genç kadrosuyla organizasyona 7'de 7 yaparak başladı.

Daha sonra inişli çıkışlı bir grafik sergileyen Türkiye, takımda daha önce şampiyonluk yaşamış isimlerin tecrübesine güveniyor.

Ay-yıldızlılar, geçen sene çeyrek finalde Polonya'ya 3-2 yenilerek turnuvaya veda etmişti.

VNL ÇEYREK FİNAL MAÇLARININ PROGRAMI

2025 Kadınlar VNL Finalleri'ndeki çeyrek final maçlarının TSİ programı şöyle:

23 Temmuz 2025 Çarşamba (Yarın):

17.30 İtalya-ABD

21.00 Polonya-Çin

24 Temmuz 2025 Perşembe:

17.30 Japonya-Türkiye

21.00 Brezilya-Almanya

KADINLAR VOLEYBOL MİLLETLER LİGİ (VNL) TÜRKİYE FİNAL KADROSU

2025 FIVB Milletler Ligi Final Etabı Türkiye Kadrosu şöyle:

Liberolar

Gizem Örge

Simge Aköz (Kaptan)

ORTA OYUNCULAR

Aslı Kalaç – 19

Berka Buse Özden – 16

Deniz Uyanık – 15

Zehra Güneş – 18

Pasörler

Cansu Özbay – 3

Dilay Özdemir – 13

Pasör Çaprazları

Ebrar Karakurt – 99

Melissa Vargas – 4

Smaçörler