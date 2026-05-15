Kadınlar okuyor ama çalışamıyor

Haber Merkezi

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) "İstatistiklerle Gençlik 2025" araştırmasına göre, nüfusun yüzde 14,8’ini 15-24 yaş grubundaki gençler oluşturdu. Genç kadın ve erkekler arasında en dikkat çekeni eğitim ve istihdamdaki yerleri oldu. Genç kadınların yükseköğretimde okullaşma oranı yüzde 53 iken işgücüne katılım yüzde 34.3’te kaldı.

Nüfusu en genç kent yüzde 20,4 ile Şırnak olurken en düşük olan kent, yüzde 11,7 ile Balıkesir. Ortalama beklenen yaşam süresi erkeklerde 75,5 yıl olurken bu oran kadınlarda 80,7 yıl olarak hesaplandı. Genç evli kadın oranı ise yüzde 10,7 iken erkek oranı yüzde 3,1 oldu. Gençlerin 448 bin 826’sının eğitim, 102 bin 660’ının işe başlamak veya iş bulmak, 79 bin 831’inin ise hane veya aile fertlerinden birine bağımlılık nedeniyle göç ettiği belirlendi.

Kadınlarda yükseköğretimde net okullaşma oranı yüzde 53’e ulaştı. Bu oran erkeklerde yüzde 39,9’a kaldı. Erkeklerin yükseköğretimden giderek uzaklaştığı izleniyor. Buna karşın kadınların işgücüne katılım oranı erkeklerin neredeyse yarısı kadar. Genç erkeklerde işgücüne katılma oranı yüzde 60,1 iken kadınlarda ise yüzde 34,3.

Ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerin oranı yüzde 23,3 olarak belirlendi. İstihdamdaki gençlerin yüzde 11,6’sı tarım, yüzde 30,5’i sanayi ve yüzde 57,9’u hizmet sektöründe yer aldı.

TÜİK’in istatistiklerine göre, gençlerin yalnızca yüzde 54,4’ü kendini mutlu hissediyor. 2024 yılı sonuçlarına göre, son 12 ayda en fazla şiddete maruz kalanların, 15-24 yaş grubundaki genç kadınlar olduğu görüldü.