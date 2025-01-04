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Kadınlar öldürülürken bakanlar neden sessiz?

Güncel
  • 04.01.2025 05:00
  • Giriş: 04.01.2025 05:00
  • Güncelleme: 04.01.2025 05:00
Kadınlar öldürülürken bakanlar neden sessiz?
Fotoğraf: Evrensel

Haber Merkezi

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu (KCDP), 2024’te öldürülen kadınlarla ilgili hazırladığı yıllık verilerini paylaşmak üzere İstanbul Beşiktaş’taki Zübeyde Ana Kültür Merkezi’nde toplantı düzenledi.

Hazırlanan verilere göre, 2024 yılında 394 kadın erkekler tarafından öldürüldüğü, 259 kadının ise şüpheli şekilde hayatını kaybettiği belirlendi. Toplantıda konuşan KCDP Genel Sekreteri Fidan Ataselim, “İçişleri, Adalet bakanlıkları açıklasın. Kadın cinayetlerinin gidişatı nedir?” diye sordu.

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