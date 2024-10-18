Kadınlar öldürülürken neredesiniz

Haber Merkezi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi’nin Ekim ayı üçüncü oturumunda AKP’li İBB Meclisi Üyesi Şeyma Aktaa CHP’li belediyeleri LGBT propagandası yapmakla suçladı.

İBB Meclisi CHP Grup Başkanvekili Ülkü Sakalar ise Aktaa’ya tepki göstererek “Siz kimin cinsel tercihinin ne olduğunu nasıl anlıyorsunuz gerçekten merak ettik. Bu ülkede çocukları korumak istiyorsanız Allah AKP zihniyetinden korusun. Bu ülkenin sorunu cemaat yurtlarında tacize ve tecavüze uğrayan çocuklar. Bunlara ne kadar ses çıkarttınız? 11 günde 28 kadın öldürülürken nerdeydiniz?” dedi.

Sakalar’ın sözlerinden sonra AKP’li üyeler ayağa kalkarak CHP’li üyelerin üzerine yürümeye çalıştı.