Kadınlar ölene kadar güvencesiz çalışıyor

Melisa AY

Kadınların çalışma yaşamında uğradığı ayrımcılık ve kadınları istihdamın dışına iten sosyal politikalar, yaşlılıkta yoksulluk ve güvencesizliği de beraberinde getiriyor.

Kadın İşçi Dayanışma Derneği (Kadınİşçi), “Ücretli emek alanında yaşlılığın kadın yüzü” raporunu yayınladı. Raporda, 50 yaş üzerindeki kadınların çalışma yaşamı ve emeklilikte uğradığı ayrımcılıklara dikkat çekildi. Araştırma, kadın işçi ve emeklilerle görüşerek yapıldı. Araştırmaya katılanların 4’te 1’i kayıtsız ve sigortasız çalışan ve bu sebeple emekli aylığı bağlanamayacak olan kadınlardan oluştu.

Rapora göre, yaşlılık yoksulluğunun kadınlar üzerindeki etkisi daha ağır hissediliyor. Yaş alan kadınlar çalışma yaşamları boyunca erkeklerden daha olumsuz koşullara sahip olmaları sebebiyle emekliliğe ve sosyal güvenceye ya hiç ulaşamıyor ya da yetersiz emekli maaşı ve sosyal güvenceyle yaşamlarını sürdürmeye mecbur bırakılıyor. Yaş ayrımcılığı, cinsiyet temelli ayrımcılıkla birleşerek çalışma yaşamına devam eden kadınların daha kötü koşullara, sigortasızlığa, mobbinge, tacize maruz bırakılmalarına yol açıyor.

Araştırmaya katılan 24 kadın, çalışma yaşamında maruz bırakıldıkları eşitsizlikleri ve emeklilikte yaşadıkları sorunları anlattı. Bunlardan 68 yaşındaki işçi Bahar, tekstil atölyelerinde çalışmaya devam ediyor. Bahar, neredeyse her gün sözlü tacize maruz kalıyor. Tek gözü görmeyen ve ileri yaşın getirdiği sağlık problemleri ile güçlükler yaşayan Bahar, emekli aylığı olmasına rağmen çalışmak zorunda. Bahar, en düşük emekli aylığı olan 12 bin 500 lira ile kirasını ödeyemediği için halen konfeksiyoncu olarak çalışıyor. Bahar, durumunu “Ölene kadar çalışmak zorundayım. Evim bile yok” diyerek anlattı.

Araştırmaya katılan çalışan kadınların tamamı, mevcut işlerini kaybederlerse gelirsiz kalmaktan korkuyor. Ev içi emeği görünmez kılınan ve gündelik işlerde çalışmak zorunda kalan kadınlar ise hiçbir zaman sigortaları yapılmadığı için emeklilik aylığı dahi alamıyor.

Araştırmayı hazırlayan proje editörü Helin Metin, cinsiyet temelli yaş ayrımcılığının 50 yaşın da altında başladığını anlattı. Metin, “Ayrımcılığı yüksek yaşlarda varsayarken minimum değer olarak ele aldığımız 50 yaşın dahi altında kadınların pek çok ayrımcılığa maruz bırakıldığını gördük” dedi. Pek çok kadının toplumsal cinsiyet rollerine göre çalışmak zorunda bırakıldığını anlatan Metin, “Bulaşıkçılık, temizlik, çocuk bakımı gibi ‘kadın işi’ denilen işlere mecbur bırakılıyorlar. Yargılar peşlerini ileri yaşlarda da bırakmıyor, hatta kuvvetlenerek devam ediyor” diye konuştu.

Yaşlı yoksulluğuna değinen Metin, “Kadınlar ellerinde olan işleri kaybetme korkusuyla gelirsizlik korkusuyla yeri geldiğinde sigortasızlığa boyun eğerek çalışmaya devam ediyor. Üstelik emekliliğe kadar olan dönemde de kadınların tamamının sigortasız çalıştığı, istihdamın dışında kaldığı dönemler var” diye konuştu.

Rapor, kadınların maruz bırakıldığı sorunlara dikkat çekerken devletin de çözüme ilişkin atması gereken adımları sıraladı. Çözüm önerileri arasında, iş yerinde denetleme, erişilebilir ve güvenli huzurevi hizmeti, kadın istihdamının etkin politikalarıla artırılması ve yaşlılara bakım sigortası sağlanması yer aldı.

Rapor, sol siyasi partiler ve sendikalara da öneriler sıraladı. Yaşlı kadınlar için çalışan kotası, toplumsal cinsiyet rollerine uygun iş verme anlayışının terk edilmesi ve istihdam alanlarının çoğaltıması talep edildi.