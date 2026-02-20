Kadınlar ölüyor, AKP seyrediyor

Siyasal İslamcı rejimin kadınlara ve haklarına yönelik saldırıları her geçen gün artarken, caydırıcı cezaların uygulanmaması kadınları yaşamdan koparmaya devam ediyor. Son olarak bir günde 6 kadın erkekler tarafından katledildi, 1 kadın ise yaralandı. Faillerin boşanmış ya da boşanma aşamasında olan erkekler olması dikkat çekti. Öte yandan, kadınların aldığı koruma kararlarının ve emniyete yaptıkları şikâyetlerin etkisiz kalması da bir kez daha gözler önüne serildi. Katledilen kadınlardan birinin uzaklaştırma kararı aldırdığı, bir diğerinin ise sığınma evinde kaldığı ortaya çıktı.

İstanbul Arnavutköy’de, boşanma sürecinde olduğu Kıyasettin Şağbangül tarafından, Filiz Şağbangül çocuklarının evde olduğu sırada bıçaklanarak öldürüldü. Kadının sığınma evinde yaşadığı, Ramazan ayını çocuklarıyla geçirmek için eve döndüğü belirlendi. Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde ise İlknur Kor, boşandığı Semih Öner tarafından silahla öldürüldü. Fail daha sonra intihar etti. İstanbul Aksaray’da ise Tolga Kuş adlı bir erkek, boşandığı 31 yaşındaki Kübra Kılıç’ı, ardından evde bulunan akrabası Zeynep Ayaz’ı silahla vurdu. İki kadını öldüren fail, daha sonra kendi yaşamına son verdi.

FAİLLER TANIDIK!

Cinayetin bir adresi de Gebze oldu. Sınıf öğretmeni Aylin Polat Dağ, boşanma aşamasında olduğu Erdal Dağ tarafından TCDD’ye ait tren istasyonunda ateşli silahla vurularak katledildi. Van’ın Tuşba ilçesine bağlı Akköprü Mahallesi’nde yaşayan Gönül Alkan ise boşanma aşamasında olduğu Kemalettin Alkan tarafından öldürüldü. Bir hafta önce mahkemeye suç duyurusunda bulunduğu Alkan hakkında uzaklaştırma kararı verildiği belirlendi.

Öte yandan Nevşehir’de Seyhan E. adlı erkek boşanma aşamasında olduğu Fatma E.’yi evinde bıçakladı. Kadın ağır yaralanırken fail, Niğde’de polisten kaçarken geçirdiği trafik kazasında öldü.

CESARET VERİYORSUNUZ!

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu dün Adalet Bakanlığı önünde bir araya gelerek kadın cinayetlerine tepki gösterdi. Kadınlar eylemde şu açıklamayı yaptı: “Kadınları aile içine hapsetmeye çalışanlar, 6284 Sayılı Kanun’u hedef gösterenler bu cinayetlerin suç ortağı. Siz kadınların yaşam hakkını pazarlık masasına çevirdikçe, kadınları değil aileyi koruma altına alan politikalar uyguladıkça faillere öldürme cesareti veriyorsunuz. Kadınları o şiddet dolu evlere hapsetmeye çalışırken, bir günde 6 kadın öldürülebiliyor. Yaşam hakkımıza saldırmaktan vazgeçin. 6284 Sayılı Kanun bizim can simidimizdir. 6284’ün ihmal edildiği her kadın cinayetinde yetkililerin peşinde olacağız. En temel hakkımızı, ‘yaşam hakkımızı’, koruyacağız. O uzaklaştırma kararlarını, ateşli silahlarla ilgili gereken tüm tedbirleri aldırtacağız.”

Mor Dayanışma üyeleri tarafından yapılan açıklamada ise “Bu kadın cinayetleri tesadüf değil. Aile yılının bir yansıması. İktidarın kadın düşmanı politikalarından güç alan erkekler kadınları katlediyor” denildi.

CİNAYETLER NEDEN Mİ ARTIYOR?

• Koruma, tedbir kararları etkin uygulanmıyor.

• Faillere verilen cezalar yetersiz.

• İktidar ve yandaşları kadınların haklarına saldırıyor.

• 6284 Sayılı Kanun uygulanmıyor.

• Şiddeti önleme merkezleri şiddetin takibini sistematik yapmıyor

50 GÜNDE 73 KADIN ÖLDÜ

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun (KCDP) ocak ayı verilerine göre, ay içinde 22 kadın cinayeti işlendi, 14 kadın ise şüpheli şekilde ölü bulundu. Basına yansıyan verilere göre, son 20 günde ise en az 21 kadın erkekler tarafından katledildi, 16 kadın şüpheli olarak yaşamını yitirdi.