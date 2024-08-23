Kadınlar önerilerini sunacak

Politika Servisi

4 Ağustos’ta yapılan 15’inci Olağan Kadın Kolları Kurultayı’nda, CHP Kadın Kolları Genel Başkanlığına seçilen Osmaniye Milletvekili Asu Kaya, Kadın Kolları Merkez Yönetim Kurulu asil ve yedek üyeleri ve kadın kolları il başkanlarıyla birlikte Anıtkabir’i ziyaret etti.

Kaya ve il kadın kolları başkanları ardından CHP Genel Merkez’e gelerek bir toplantı düzenledi. CHP’nin Olağanüstü Tüzük Kurultayı’na ilişkin önerilerini konuştu. Önerilerin önümüzdeki günlerde yapılacak MYK toplantısında Genel Başkan Özel’e sunulması bekleniyor.