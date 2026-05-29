Kadınlar Ortadoğu’da direniyor: Gerici kuşatma

Ortadoğu’da kadınların yaşamı savaşların ve siyasal İslamcı rejimlerin baskısı altında yeniden şekillendiriliyor.

Afganistan’da Taliban yönetiminin çocuk yaşta evlilikleri meşrulaştırırken Suriye’de HTŞ çeteleri tarafından Alevi kadınların kaçırılarak cinsel şiddete maruz bırakılması gündemdeki yerini koruyor. İran’da ise kadınların mücadelesi hem içerideki baskıya hem de dışarıdan gelen emperyalist müdahale söylemlerine karşı çift yönlü bir direniş hattı oluşturuyor.

Afganistan’da Taliban yönetiminin yayımladığı yeni aile düzenlemeleri, kadın hakları örgütleri ve uluslararası kuruluşların tepkisini çekti. Düzenlemede, kız çocuklarının sessizliğinin evliliğe rıza sayılabileceği yorumlarına yol açan maddeler bulunuyor. İnsan hakları örgütleri düzenlemelerin çocuk yaşta evlilikleri artıracağı uyarısında bulundu.

Taliban’ın 2021’de yeniden iktidara gelişinden bu yana kız çocukları ortaöğretim ve üniversitelerden dışlandı, kadınların birçok işkolunda çalışması engellendi.

Suriye’de ise alevi kadınların HTŞ tarafından kaçırılması ve şiddete maruz bırakılması gündemde. Suriye’de bulunan Tişrin Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Betül Süleyman Alluş, 29 Nisan’da üniversiteden çıktıktan sonra kaçırıldı. Görgü tanıkları kaçırılmayı doğrularken aileye kamera kayıtlarının verilmediği aktarıldı. Alluş’un HTŞ’ye bağlı bir “kız evinde” tutulduğu belirtildi.

HTŞ DESTEKLİ CARİYE EVLERİ VAR

HTŞ’nin 8 Aralık 2024’te yönetimi devralmasının ardından özellikle Alevi kadınlara yönelik sistematik kaçırma vakaları arttı. Çok sayıda kadının kaçırıldığı, bazı kadınların cinsel şiddete uğradığı biliniyor. Suriye’de alevi kadınların kaçırılmasına ilişkin konuşan Hamide Rencüs, Betül Süleyman Alluş'un Ceble'de “kız kardeşler evi” denen bir yerde tutulduğunu söyledi.

“Suriye'de Alevi kadınların kaçırılmasıyla ilgili defalarca adı geçen, Ceble kırsalındaki sözde ‘kız kardeşler evi’, özünde ‘seks kölesi evi’ olan bu mekânı kim yönetiyor ve kim finanse ediyor?” diye soran Rencüs şöyle devam etti:

“Yöneten kişi, Hani El-Dhahabi isimli Mısırlı bir selefi. Amerika'daki Suriye Topluluğu üyesi İyad Şarabji'nin paylaştığı bilgiye göre Hani El-Dhahabi isimli bu kişi, Mısırlı bir radikal El Kaide üyesi. Peki, Suriye'deki ‘görünen’ misyonu nedir? Bütün Suriyeli kadınları Taliban gibi ‘nikaba’ sokmaktır... Suriye'de kadınların şeriata uygun giyimini ‘nikab’ olarak tarif eden, bunu yaygınlaştırmak için kampanyalar yürüten biri… Peki, bu adamı kimler destekliyor? Bu adamı destekleyen HTŞ yönetimidir. Bu selefi, Betül'ün rehin tutulduğu Ceble “kız kardeşler evi” sorumlusudur... Bu seks kölesi, cariye evinde Betül gibi onlarca Alevi ve Dürzi kadının tutsak olduğu açığa çıktı. Betül için ayağa kalkmak ve onurlu duruş sergileyen ailesinin yanında yer almak gerekiyor. Aksi takdirde değil Suriye'de, bu coğrafyada artık hiçbir kadın güvende olamayacak!”

BOMBALARLA DEĞİL MÜCADELEYLE KAZANILIR

İran’da ise kadınların mücadelesi yalnızca zorunlu başörtüsü yasalarına ya da ahlak polisi uygulamalarına karşı değil. “Jin, Jiyan, Azadî” (Kadın, Yaşam, Özgürlük) isyanıyla görünür hale gelen kadın hareketi, aynı zamanda Batılı devletlerin İranlı kadınları emperyalist müdahalelerin gerekçesi haline getiren “kurtarma” söylemlerine de karşı çıkıyor.

İranlı kadınlar bir yandan Molla Rejimi’nin bedenleri ve yaşamları üzerindeki tahakkümüne karşı mücadele ederken diğer yandan ABD’nin ve Batılı güçlerin “özgürleştirme” söylemiyle yürüttüğü müdahaleci siyaseti reddediyor. Kadın hareketi, özgürlüğün dışarıdan bombardımanlarla ya da yaptırımlarla değil, içeriden toplumsal mücadeleyle kazanılabileceğini vurguluyor.

***

AFGANİSTANLI KADINLAR İÇİN EYLEM GEREK

Wazhma Tokhi - Afgan kadın hakları savunucusu

Son dönemde Afganistan’da yaşananlar insan onurunun, kadın haklarının ve temel özgürlüklerin sistematik biçimde yok edilmesidir.

Taliban rejimi, dini, gücü ve üretilmiş bir kutsallık anlayışını kullanarak kendisini toplumun üstünde konumlandırıp her türlü muhalefeti susturuyor. Bir rejim kendisini halkın hizmetkârı değil sahibi olarak gördüğünde ortaya çıkan şey zorbalık, korku ve adaletin çöküşüdür. Bugün Afganistan halkı eleştiri hakkından, eğitimden, siyasi katılımdan, ifade özgürlüğünden ve hatta sıradan bir yaşam sürme özgürlüğünden bile mahrum bırakılmış durumda.

SESSİZLİK ‘RIZA’ SAYILACAK

Taliban yönetiminde yasalar, kadınları bastırmak, seslerini silmek ve yaşamlarının her alanını kontrol etmek için hazırlanıyor. Şimdi ise Taliban’ın yeni aile hukuku düzenlemeleri kapsamında, ergenlik çağına giren bir kız çocuğunun sessizliği “evliliğe rıza” olarak kabul edilebiliyor. Bu, yasa kılığına sokulmuş bir zorlamadır. Önce kız çocukları okullardan men edildi. Sonra üniversitelerden. Ardından iş yaşamından, kamusal hayattan ve seyahat özgürlüğünden. Şimdi ise onların sessizliği bile kendilerine karşı bir silaha dönüştürülüyor.

Kız çocuklarını eğitimden, söz hakkından ve seçim özgürlüğünden mahrum bırakan rejim baskıyı kurumsallaştırıyor.

Uluslararası toplum, insan hakları savunucuları ve vicdan sahibi herkes açık, net ve tavizsiz biçimde ses çıkarmalı. Dünya, Afgan kadınların toplumdan silinmesini normalleştirmeyi bırakmalı ve bu politikaların insan haklarına ve insan onuruna doğrudan saldırı görmelidir. Afgan kadınlarının dünyanın sessizliğine değil; dayanışmaya, eyleme ve adalete ihtiyacı var.

***

MÜCADELE FARKLI STRATEJİLERLE SÜRÜYOR

Prof. Haideh Moghissi York Üniversitesi

İranlı kadınlar 1979 devriminden önce toplumsal yaşamın önemli alanlarında hayati sosyal reform dönemleri yaşadı. Kayda değer ekonomik büyüme ve toplumsal gelişmeler; eğitime erişim, istihdama katılım ve genel olarak daha fazla kişisel özgürlük gibi kadınlar lehine reformları mümkün kılmıştı. Buna başörtüsü takıp takmama özgürlüğü de dâhildi. Ancak bu gelişmelere siyasal modernleşme, yani halkın politika ve yasa yapım süreçlerine anlamlı demokratik katılımı eşlik etmedi. Ayrıca özellikle kadınları ilgilendiren medeni ve ceza hukukunda İslami şeriattan kopuş da yaşanmadı. Dahası, otoriter siyasal yönetim; sivil toplum içinde geleneksel/patriyarkal değerleri ve erkek ayrıcalıklarını sorgulayabilecek bağımsız sosyal ve kültürel kurumların gelişmesine izin vermedi. Tüm bu etkenlerin birleşik sonucu, kadınların statüsünü belirlemeye ve toplumsal cinsiyete dayalı ayrımcılığı ile iktidar ilişkilerini meşrulaştırmaya devam etti.

“Feminism and Islamic Fundamentalism” adlı kitabımda, Müslüman çoğunluklu ülkelerdeki kadınların yalnızca “İslami” kimlikleri üzerinden tanımlanmaması gerektiğini ve İslami feminizmin kadınların adalet ve eşitlik mücadelesi verebileceği tek çerçeve olarak sunulmaması gerektiğini savunuyorum. Aynı şekilde bu toplumlardaki kadınlar arasındaki farklılıkların — özellikle toplumsal cinsiyet ilişkilerindeki dönüşüme dair seküler ve İslamcı yaklaşımlar arasındaki temel ayrımın — silinmemesi gerekir. Aksi halde dini pratiklerin dışında gelişen mücadele biçimleri görünmez hale gelir ve seküler sesler susturulur.

İran’da İslamcı bir devletin iktidara gelişinden bu yana kadınlar, toplumsal cinsiyetçi politikalara ve kadın haklarının açık biçimde bastırılmasına karşı farklı stratejilerle direnmeye devam etti. Bunu bazen sessiz yöntemlerle yaptılar; örneğin 1990’ların başındaki aile hukukunda reform talep eden Bir Milyon İmza Kampanyası ya da daha ılımlı din adamlarına dilekçe verilmesi gibi. Bazen de sokak gösterileriyle; başörtüsü zorunluluğuna meydan okuyarak, gözaltılara direniş göstererek ve ahlak polisiyle çatışarak mücadele ettiler. Bazı durumlarda ise kamusal alanda başörtülerini bir direğe asarak daha görünür protestolar gerçekleştirdiler; bu eylemler “Enghelab Caddesi Kızları” olarak bilindi.

Başörtüsünün İslam Cumhuriyeti’nin bayrağı niteliğinde olması nedeniyle, özellikle 2024’teki ilham verici ülke çapındaki “Kadın, Yaşam, Özgürlük” protestoları sırasında genç kadınların başörtülerini çıkarıp yakmaları, aslında bu bayrağı indirmek anlamına geliyordu ve rejimin varlığını doğrudan tehdit ediyordu.