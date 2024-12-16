Kadınlar patrondan alacaklı

İlayda SORKU

İzmir Aliağa’da bulunan Temel Conta fabrikasında işçiler, TİS görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine greve çıktı. Petrol-İş Sendikası Aliağa Şubesi’nin örgütlü olduğu işyerinde, 10 Aralık'ta başlayan grev dün 5’inci günü geride bıraktı.

Temel Conta fabrikasında greve çıkan emekçiler, sadece düşük ücretlere değil, sendika düşmanlığına karşı da mücadele ediyor. Çoğunluğu kadın olan işçiler, işverenin tüm işten çıkarma tehditlerine rağmen direnişi kararlılıkla sürdüreceğini aktardı.

Petrol-İş Sendikası Aliağa Şube Başkanı Hasan Toptan, sendikanın ve işçilerin taleplerini BirGün’e anlattı. Emekçilerin hiçbir yan hakkı olmadığını aktaran Toptan, “Tam bir köle düzeni işliyor. İşçilerin birçoğu asgari ücret alıyor, en yüksek maaş ise 19 bin 250 lira. 35 yıldır çalışan işçinin maaşı 19 bin lira. Geçen yıl bayramlarda bin 250 lira vermişler ve bir de kömür yardımı var. Bu şartlarla yıllardır emek veren işçiler geçen yıl örgütlenmeye başladı” dedi.

HEM TEHDİT HEM HAKARET

Öte yandan greve çıkan işçiler ise direnişte kararlı. Mücadele için geç kaldıklarını ifade eden bir kadın işçi, şunları anlattı: “1,5 yıl önce biz örgütlenmek istediğimizde işkolumuzun farklı olduğunu öğrenip bekleme kararı aldık. Fakat yine de işverenin kulağına gitmiş. Fabrikanın şu an genel müdürü olan Yiğit Sezerman’ın babası Metin Sezerman, örgütlenmeye başladığımızı öğrendiği gibi işçilerin yanına geldi. Küfürler ederek içeri girdi ve ‘İşe yaramaz işçiler, Allah topunuzun cezasını versin’ diye hakaretler yağdırdı. Bu yaşanan hakaret olayı son nokta oldu ve sendikaya ulaştık. 1 yıl süren hukuki sürecin sonunda da sendika yetkiyi aldı.”

İşverenin tüm iletişim kapılarını kapattığını belirten bir başka kadın işçi, “Bize iş var derler, gideriz. Burada basit işler de yapmıyorlar. Tesla’ya, Ford’a, BMC’ye çalışıyorlar ve biz kadınları ucuz işçi olarak görüyorlar. Bizim sırtımızdan ciddi paralar kazanıyorlar” diye konuştu.