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Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon Arsenal

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi finalinde Arsenal, Barcelona'yı 1-0 yenerek kupaya uzandı.

Ajans Haberleri
  • 24.05.2025 22:48
  • Giriş: 24.05.2025 22:48
  • Güncelleme: 24.05.2025 22:49
Kaynak: AA
Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon Arsenal

Lisbon'daki Jose Alvalade Stadyumu'nda oynanan finalde Arsenal'in Norveçli orta saha oyuncusu Frida Leonhardsen Maanum'un kaydettiği gol 22. dakikada VAR'dan gelen ofsayt kararıyla iptal edildi.

67. dakikada oyuna giren Arsenal'in İsveçli forveti Stina Blackstenius 74. dakikada İngiliz ekibine şampiyonluğu getiren golü attı.

Arsenal, 2007'de ilk kez kaldırdığı kupayı 2. kez kazandı.

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