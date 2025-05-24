Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon Arsenal
UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi finalinde Arsenal, Barcelona'yı 1-0 yenerek kupaya uzandı.
Kaynak: AA
Lisbon'daki Jose Alvalade Stadyumu'nda oynanan finalde Arsenal'in Norveçli orta saha oyuncusu Frida Leonhardsen Maanum'un kaydettiği gol 22. dakikada VAR'dan gelen ofsayt kararıyla iptal edildi.
67. dakikada oyuna giren Arsenal'in İsveçli forveti Stina Blackstenius 74. dakikada İngiliz ekibine şampiyonluğu getiren golü attı.
Arsenal, 2007'de ilk kez kaldırdığı kupayı 2. kez kazandı.