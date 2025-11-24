Kadınlar Şampiyonlar Ligi’nde tarihi sezon başlıyor

Voleybol Kadınlar Şampiyonlar Ligi’nin 66. sezonu yarın başlıyor. Avrupa kadın voleybolunun kulüp düzeyindeki en prestijli organizasyonunda Türkiye bu sezon ilk kez 4 takımla grup aşamasında yer alacak.

Turnuvada Türkiye’yi Eczacıbaşı, Fenerbahçe, VakıfBank ve CEV’in isim sponsoru olan Zerenspor temsil edecek. Fenerbahçe ile Zerenspor ilk maçlarına yarın çıkarken, Eczacıbaşı 26 Kasım Çarşamba, VakıfBank ise 27 Kasım Perşembe günü sahaya inecek.

İLK KEZ DÖRT TAKIM

Türk ekipleri, organizasyon tarihinde ilk kez grup etabında dört temsilciyle yer alacak. Daha önce şampiyonluk yaşamış Eczacıbaşı, Fenerbahçe ve VakıfBank, sezona yine kupa hedefiyle başlıyor. Wild card ile turnuvaya katılan Zerenspor ise ilk kez bu seviyede mücadele edecek.

Gruplarda dağılım şöyle:

A Grubu: VakıfBank-CS Volei Alba-Savino Del Bene-Volero

B Grubu: Fenerbahçe-Igor Gorgonzola, PGE Budowlani, Benfica

C Grubu: Eczacıbaşı-Numia Vero Volley-OK Zeleznicar-Olimpiakos

D Grubu: Zerenspor-Imoco Volley-Dresdner-LKS Commercecon

TURNUVA FORMATI

Toplam 20 takım, beş grupta dörderli şekilde mücadele edecek. Grup karşılaşmaları 4 Şubat 2026 tarihinde sona erecek. Gruplarını lider tamamlayan takımlar doğrudan çeyrek finale yükselecek. İkinciler ve en iyi üçüncü, 6’lı play-off oynayacak.

Diğer üçüncü sıradaki ekipler ise yoluna CEV Kupası’nda devam edecek. Play-off’tan çıkan üç takım, çeyrek finalistler arasına katılacak. Çeyrek final eşleşmelerinin galipleri Dörtlü Final’e adlarını yazdıracak.

Ülke takımları, son 15 sezonda Şampiyonlar Ligi’nde 8 kez şampiyonluğa ulaşarak organizasyona damga vurdu. VakıfBank: 6 , Eczacıbaşı: 1 ve Fenerbahçe 1 şampiyonluk yaşadı. VakıfBank, 2011’de İstanbul’da elde edilen ilk Türkiye zaferinin ardından 2013, 2017, 2018, 2022 ve 2023’te kupayı müzesine götürdü. Fenerbahçe 2012’de Bakü’de; Eczacıbaşı ise 2015’te Szczecin’de şampiyon oldu. 2021, 2024 ve 2025 sezonlarında ise kupayı İtalya’dan Imoco Volley kazandı. 2020 sezonu pandemi nedeniyle tamamlanmadı.

Ülkelere göre şampiyonluk sayıları:

SSCB: 22

İtalya: 19

Türkiye: 8

Bulgaristan-Rusya: 3