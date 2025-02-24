Kadınlar sermayeye karşı mücadelede yan yana

İlayda SORKU

İzmir Pınarbaşı-Işıkkent’te bulunan Temel Conta’da, sendika tanımayan işverene karşı günlerdir direnişi sürdüren kadın işçiler, Feminist Gece Yürüyüşü Koordinasyon ekibi ile dayanışma şenliğinde buluştu.

Fabrika önünde bir araya gelen kadınlar, basın açıklaması gerçekleştirdi. Direnişin 76’ncı gününde hiçbir görüşme gerçekleşmediğini aktaran kadın işçiler, “İçeride üretim durdu. Bizimle hiçbir şekilde görüşmediler. Olumlu ya da olumsuz hiçbir şey söylenmedi. İşten çıkarma da yapmıyorlar. İnsan kaynaklarına soruyoruz, ‘İşten çıkarma yapılmayacak’ deniliyor” dedi.

GELİP İZLİYORLAR

Sendikanın anayasal hakları olduğunu belirten işçiler, şunları aktardı: “İşveren soğuk ve yağmurlu havalarda pes edecek miyiz diye gelip bizi izliyor. Pes etmediğimizi görünce daha ne kadar devam edeceğimizi sorguluyorlar. Erkekler kadınlardan daha fazla maaş alıyorlardı, biz ses çıkarınca bu sefer erkeklerin de maaşını düşürdüler. Bizim maaşlarımızı yükselteceğine erkeklerin maaşını düşürdüler. Biz direnişe devam edeceğiz, direnmenin sonu kazanım.”

Öte yandan İzmir Feminist Gece Yürüyüşü Koordinasyon ekibi adına açıklamayı okuyan Bertan Ocak, “Sermayeye, patrona ve işbirlikçi hükümete karşı sürdürdükleri haklı ve onurlu mücadelede Temel Conta işçisi kadınların yalnız olmadıklarını göstermek için buradayız. Güvenli çalışma ortamı ve sendika üyeliği işçilerin haklarıdır! Hakları gasp edilmeye çalışılan Temel Conta işçileri yalnız değildir” diye konuştu.

İZİN VERMİYORUZ

“Ne evde ne de fabrikada, kadın emeğinin göz ardı edilmesine izin vermiyoruz” ifadelerini kullanan Ocak, şöyle konuştu: “Kâr arzusu ile gözleri dönmüş patronların, ucuz, güvencesiz ve yalnızlaşmış işçilerden oluşan bir çalışma ortamı istediğinin farkındayız. Ancak feminist mücadelenin özneleri olarak buna izin vermeyeceğiz. Geçmişten bugüne işçi mücadelesine emek ve güç katan kadınları selamlıyor ve dayanışma geleneğini sürdürmeye devam ediyoruz.”

KADINLAR AYAKTA

Son olarak 2025 yılını ‘aile yılı’ olarak adlandıran iktidara seslenen Ocak, şunları söyledi: “Güvencesiz ve ucuz çalıştırılan işçilerin aileleri geçinemiyorken ve ailelerine bakmakla yükümlü işçiler sağlıklarından ve haklarından ediliyorken neredesin? Feminist mücadele yürüten bizler biliyoruz ki kutsal olan, emeğimiz, haklarımız ve onları korumak için gösterdiğimiz onurlu dayanışmamızdır. İşte bu bilinçle bir kez daha söylüyoruz: kadınlar işsizliğe, yoksulluğa, sömürüye karşı ayakta.”

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NE OLMUŞTU?

İzmir Pınarbaşı-Işıkkent’te bulunan Temel Conta işçileri Petrol-İş Sendikası Aliağa Şubesi’nde örgütlenmişti. Sendikanın yetkiyi almasının ardından işveren sendikayı tanımamış, düşük ücret dayatmış ve kötü çalışma koşullarını sürdürmek istemişti. Bunun üzerine işçiler 10 Aralık 2024’te fabrika önünde greve çıkmıştı. Grev boyunca işveren, fabrikadan makineleri çıkarmaya çalışmış, grev kırıcılığı girişimlerinde bulunmuş ve baskı politikalarını devreye sokmuştu. Ancak işçiler, mücadeleyi bırakmamış ve taleplerini kabul ettirene kadar direneceklerini vurgulamıştı.