Kadınlar, Serpil Kartal'ın öldürüldüğü Arnavutköy'de eylem yaptı

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, Arnavutköy’de boşanma aşamasındaki erkek tarafından sokak ortasında öldürülen 3 çocuk annesi Serpil Kartal (35) için Cumhuriyet Meydanı’nda açıklama yaptı. “6284 uygulansaydı Serpil yaşıyor olacaktı” diyen Platform Genel Sekreteri Fidan Ataselim, "Cumhurbaşkanı, doğum oranlarının düşmesini varlık sorunu olarak görüyor. Buradan Cumhurbaşkanı’na sesleniyorum. Serpil’in 3 çocuğu vardı, çocukları şimdi annesiz kaldı. Varlık sorununu doğum oranında değil, her gün kadınların öldürülmesinde aramak gerekir" dedi.

Arnavutköy’de sokak ortasında öldürülen Serpil Kartal için Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu İstanbul Kadın Meclisi üyeleri dün akşam saatlerinde eylem yaptı. CHP Arnavutköy Kadın Kolları Başkanı Başak Kami ve CHP Arnavutköy Belediye Meclisi Üyesi Yücel Aktürk Yalçın'ın da katıldığı eylemde Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Genel Sekreteri Fidan Ataselim açıklama yaptı.

"BU EYLEME HAZIRLANIRKEN 3 KADIN DAHA ÖLDÜRÜLDÜ"

Sözlerine Arnavutköy halkına seslenerek başlayan Ataselim, "Merhaba sevgili Arnavutköy halkı, hepimizin çok temel bir hakkı var öyle değil mi? Nefes alma hakkı, yaşama hakkı, eşit yaşama hakkı. Anayasa’nın 10. maddesinde eşit olduğumuz yazar. Devlet kadın-erkek eşitliğini sağlamakla sorumludur. Peki biz bugün neden Arnavutköy Meydanı’nda bir araya geldik? Pankartımızda ‘6284 Uygulansaydı Serpil Yaşıyor Olacaktı' yazıyor. Biz bu eyleme hazırlanırken 3 kadın daha boşanmak istedikleri erkekler tarafından öldürüldü. Kadın cinayetleri durdurulabilir, 6284 etkin uygulansa kadınlar yaşayabilir, o yüzden pankartımıza bunu yazdık" dedi.

“Kadınlar yaşasın, 6284 uygulansın” sloganlarının atıldığı eylemde Ataselim açıklamasına şöyle devam etti:

"Elimizde Serpil’in fotoğrafları var. Siz belki onu Serpil Gül diye tanıdınız. Arnavutköy’de 35 yaşında 3 çocuk annesi Serpil Gül, Harun Gül tarafından 3 el ateş sıkılarak öldürüldü diye haberlerde gördünüz. Öldürülen bir kadını onun katilinin soyadıyla anmayalım. Bu yüzden bugün dövizlerimizde Serpil Kartal yazıyor. Soyadı hakkı meselesinin kadınlar için nasıl bir varlık meselesi olduğunu görüyoruz. Kadınların soyadı tercihine karışıyorlar. Öldürülen bir kadının katilinin soyadını taşımasına kimin içi elverir?

"6284 BİZİ KORUYAN YASANIN ADI"

6284’ü duymayan kalmasın. 6284 bizi koruyan yasanın adı, aile içi şiddetin ve kadın yönelik şiddetin önlenmesine yönelik bir kanun. Bu kanun kapsamında Serpil de şiddet gördüğünde korunmuş, sığınağa yerleştirilmiş. Peki sonra ne olmuş? Neden uygulansaydı Serpil yaşayacaktı diyoruz? Çünkü takibi yapılmamış. Şiddet izlenebilir, kadınlar şiddetten uzak bir hayat sürebilir. Demek ki bunların hiçbiri yapılmamış. Serpil göz göre göre öldürülen kadınlardan sadece biri, artık son olsun istiyoruz. Yetkililere sesleniyoruz: 6284’ü etkin uygulayın ki kadınlar yaşasın diyoruz.

"EŞİTLİK İSTİYORUZ"

Yasayı çıkaran da uygulamayan da aynı hükümet. Biz kadınlar elbette öldürülen her kadının hesabını soracağız. 6284’ü duymayan bilmeyen kimse kalmasın diye, yasa etkin uygulansın diye mücadele ediyoruz. Son dönemlerde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı aile odaklı politikaları sıkça dile getiriyor. Şiddetin, çocuk istismarının olduğu yerde ailenin birliği, ailenin güçlendirilmesi önemlidir diyemezsiniz. Önce kadınların ve çocukların eşit hakları demelisiniz. O zaman her gün öldürülen kadınların isimlerini anmak zorunda kalmayız. Şiddetten uzak, dayanışmacı, eşit ve sağlıklı ilişkiler kurabiliriz. Cumhurbaşkanı, doğum oranlarının düşmesini varlık sorunu olarak görüyor. Buradan Cumhurbaşkanına sesleniyorum. Serpil’in 3 çocuğu vardı, çocukları şimdi annesiz kaldı. Varlık sorununu doğum oranında değil, her gün kadınların öldürülmesinde aramak gerekir."

"BAŞKA SERPİLLER OLMASIN DİYE"

Ataselim, başka Serpiller olmasın diye mücadeleye devam edeceklerini vurgulayarak sözlerini sonlandırdı:

"Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Mahinur Göktaş, Serpil için açıklama yaptığını görüyoruz. Bakanların davalara müdahil olmasını sağlayan da bizim mücadelemiz. Aileye taziye ziyaretinde bulunduk, acılarını paylaştık. Hukuki süreçte de yanlarında olacağız. Serpil’in erkek kardeşinin dediği gibi, başka Serpiller olmasın diye mücadeleye devam edeceğiz. Sizleri de bu mücadeleye ortak olmaya davet ediyoruz. 6284’ü mutlaka uygulayacağız, kadınlar eşit özgür yaşayacak. Kadın cinayetlerini durduracağız."