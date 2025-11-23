Kadınlar şiddete karşı sokağa çıkıyor: İl il 25 Kasım eylemleri
Türkiye’nin dört bir yanında kadınlar, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü'nde erkek şiddetine karşı bir araya gelecek.
Türkiye'nin birçok kentinde kadınlar, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü'nde sokaklara çıkarak erkek şiddetine karşı bir araya gelecek.
Kadınlar İstanbul'da Taksim Tünel'de, Ankara'da İnsan Hakları Anıtı'nda, İzmir'de Alsancak'ta buluşacak.
İl il 25 Kasım eylem takvimi şu şekilde:
İstanbul
Saat: 19.30
Yer: Taksim Tünel
Ankara
Saat: 19.00
Yer: İnsan Hakları Anıtı
Ankara- ODTÜ
Tarih: 24 Kasım Pazartesi
Saat: 20.00
Yer: 5.Yurt Önü
İzmir
Saat: 18.30
Yer: Penguen Kitabevi Önü
Adana
Saat: 18.00
Yer: Atatürk Parkı
Kocaeli
Saat: 18.30
Yer: İzmit Merkez Bankası Önü
Eskişehir
Saat: 18.30
Yer: Espark Bağlar Kapısı
Bursa
Saat: 19.00
Yer: Fomara Meydanı
Balıkesir Merkez
Saat: 18.00
Yer: Salih Tozan Kültür Merkezi
Edremit
Saat: 16.30
Yer: Edremit Cumhuriyet Meydanı
Burhaniye
Saat: 11.30
Yer: Eski Kütüphane Önü
Gömeç
Saat: 15.00
Yer: Saadettin Baycan Parkı
Ayvalık
Saat: 17.30
Yer: Öğretmen Evi
Antalya
Saat: 18.00
Yer: Kapalıyol Halkbankası Önü
Bolu
Saat: 17.45
Yer: İzzet Baysal Anıtı
Çanakkale
Saat: 17.00
Yer: Eski Salı Pazarı
Kuşadası
Saat: 18.30
Yer: Meteoroloji Kavşağı
Söke
Saat: 16.00
Yer: Hükümet Meydanı
Aydın
Saat: 17.30
Yer: Taş Köprü
Didim
Saat: 16.30
Yer: Didim Belediye Önü
Dersim
Saat: 17.30
Yer: Sanat Sokağı
Urfa
Saat: 17.30
Yer: Novada Park ATM Önü
Van
Saat: 18.00
Yer: Van AVM Önü
Diyarbakır
Saat: 16.00
Yer: Eski Cezaevi
Elazığ
Saat: 16.00
Yer: PTT Meydanı
2025'İN İLK 11 AYINDA 262 KADIN KATLEDİLDİ!
bianet'in yerel ve ulusal gazetelerden, haber sitelerinden ve ajanslardan derlediği haberlere göre; erkekler, Türkiye’nin birçok ilinde 1 Ocak 2025 – 21 Kasım 2025 dönemindeki 324 günde, en az 262 kadını katletti.
Verilere göre erkekler, 182 kadını taciz etti, 198 çocuğu istismar etti, 668 kadına şiddet uyguladı, en az 10 kadına tecavüz etti. Erkekler en az 1000 kadını seks işçiliğine zorladı. Ayrıca, 408 kadının ölümü basına "şüpheli" olarak yansırken, erkekler, en az 58 çocuğu öldürdü.