Kadınlar şiddete karşı sokağa çıkıyor: İl il 25 Kasım eylemleri

Türkiye'nin birçok kentinde kadınlar, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü'nde sokaklara çıkarak erkek şiddetine karşı bir araya gelecek.

Kadınlar İstanbul'da Taksim Tünel'de, Ankara'da İnsan Hakları Anıtı'nda, İzmir'de Alsancak'ta buluşacak.

İl il 25 Kasım eylem takvimi şu şekilde:

İstanbul

Saat: 19.30

Yer: Taksim Tünel

Ankara

Saat: 19.00

Yer: İnsan Hakları Anıtı

Ankara- ODTÜ

Tarih: 24 Kasım Pazartesi

Saat: 20.00

Yer: 5.Yurt Önü

İzmir

Saat: 18.30

Yer: Penguen Kitabevi Önü

Adana

Saat: 18.00

Yer: Atatürk Parkı

Kocaeli

Saat: 18.30

Yer: İzmit Merkez Bankası Önü

Eskişehir

Saat: 18.30

Yer: Espark Bağlar Kapısı

Bursa

Saat: 19.00

Yer: Fomara Meydanı

Balıkesir Merkez

Saat: 18.00

Yer: Salih Tozan Kültür Merkezi

Edremit

Saat: 16.30

Yer: Edremit Cumhuriyet Meydanı

Burhaniye

Saat: 11.30

Yer: Eski Kütüphane Önü

Gömeç

Saat: 15.00

Yer: Saadettin Baycan Parkı

Ayvalık

Saat: 17.30

Yer: Öğretmen Evi

Antalya

Saat: 18.00

Yer: Kapalıyol Halkbankası Önü

Bolu

Saat: 17.45

Yer: İzzet Baysal Anıtı

Çanakkale

Saat: 17.00

Yer: Eski Salı Pazarı

Kuşadası

Saat: 18.30

Yer: Meteoroloji Kavşağı

Söke

Saat: 16.00

Yer: Hükümet Meydanı

Aydın

Saat: 17.30

Yer: Taş Köprü

Didim

Saat: 16.30

Yer: Didim Belediye Önü

Dersim

Saat: 17.30

Yer: Sanat Sokağı

Urfa

Saat: 17.30

Yer: Novada Park ATM Önü

Van

Saat: 18.00

Yer: Van AVM Önü

Diyarbakır

Saat: 16.00

Yer: Eski Cezaevi

Elazığ

Saat: 16.00

Yer: PTT Meydanı

2025'İN İLK 11 AYINDA 262 KADIN KATLEDİLDİ!

bianet'in yerel ve ulusal gazetelerden, haber sitelerinden ve ajanslardan derlediği haberlere göre; erkekler, Türkiye’nin birçok ilinde 1 Ocak 2025 – 21 Kasım 2025 dönemindeki 324 günde, en az 262 kadını katletti.

Verilere göre erkekler, 182 kadını taciz etti, 198 çocuğu istismar etti, 668 kadına şiddet uyguladı, en az 10 kadına tecavüz etti. Erkekler en az 1000 kadını seks işçiliğine zorladı. Ayrıca, 408 kadının ölümü basına "şüpheli" olarak yansırken, erkekler, en az 58 çocuğu öldürdü.