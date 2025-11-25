Kadınlar şiddete karşı sokakta

Kadınlar, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü'nde yurdun dört bir yanında sokağa çıktı. Başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere çeşitli illerde kitlesel eylemler düzenlendi. İstanbul'da ulaşım engellerine ve eylem yasağına karşın kadınlar Beyoğlu'nda toplandı.

İSTANBUL'DA EYLEM ÖNCESİNDE YASAK

İstanbul'da Beyoğlu Tünel'den başlayacak eylem öncesinde Beyoğlu Kaymakamlığı tarafından eylem yasağı getirilse de kadınlar Taksim Tünel’de toplandı.

Tünel Meydanı'nda toplanan kadınlar "Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz" ve "Geceleri de sokakları da terk etmiyoruz" sloganları attı.

Tünel'de toplanan kadınların İstiklal üzerinde yürüyüşlerinin başladığı aktarıldı.

ANKARA'DA YÜKSEL CADDESİ'NDEN MEŞRUTİYET CADDESİ'NE YÜRÜNÜYOR

Kadınlar Ankara'da 19.00'da Yüksel Caddesi’ndeki İnsanlık Anıtı önünde buluşarak Meşrutiyet Caddesi’nde yürüyüş yaptı.

İZMİR'DE KADINLAR SESLENDİ: EŞİT, ÖZGÜR, GÜVENCELİ YAŞAM

İzmir'de kadınlar 18.30'da Penguen Kitabevi önünde toplandı.

SAMANDAĞ'DA VE İSKENDERUN'DA KADINLAR SOKAKTA

Samandağ'da sokağa çıkan kadınlar basın açıklaması yaptı. Açıklamada "Her gün yeni bir kadın cinayeti haberi duyuyoruz. Kadınlar şikâyet ettikleri hâlde korunmuyor, fail erkekler mahkemelerde “tahrik” ve “iyi hâl” indirimleriyle ödüllendiriliyor. Failleri değil kadınları koruyun. Erkek-devlet işbirliğiyle yaratılan bu düzeni görüyoruz. Emek düşmanı, doğa düşmanı, kadın düşmanı bu düzeni yalnızca görmekle kalmıyoruz: Bu düzene baş kaldırıyoruz!" dediler.

İskenderun'da ise Sağlıklı Yaşam Parkı'nda toplanan kadınlar basın açıklaması yaptı. Açıklamada "Savaşlar şiddetin en karanlık yüzüdür. Yanı başımızdaki Suriye'de, Filistin' de savaşın kadınlar üzerindeki yıkımları devam etmektedir. Suriye'de Alevi, Dürzi kadınlar başta olmak üzere kadınlar kaçırılıyor; tecavüzler, katliamlar yaşanıyor; köle pazarlarında satılmak da dâhil şiddetin her türüne maruz kalıyorlar. Benzer şekilde Sudan ve Kongo'da da savaş nedeniyle sayısız kadın katliamı, tecavüzleri yaşanıyor” dedi.

KOCAELİ'DE LGBTİ BAYRAĞINA MÜDAHALE

Kocaeli Kadın Platformunun çağrısıyla kadınlar Merkez Bankası önünde toplandı. Yürüyüş esnasında LGBTİ+ bayrağı açılmak istendi, fakat polisler bayrağa müdahale etti. Polislerce bayrak zorla alınırken yaşanan arbedede bir kadın bayıldı. Bir kişi ise gözaltına alındı.

ORDU'DA KADINLARDAN AÇIKLAMA

Ordu Kadın Platformu çağrısıyla 19 Eylül Ortaokulu önünde toplanan kadınlar basın açıklaması yaptı. Açıklamada “Büyüyen işsizlik, artan yoksulluk kadına yönelik şiddeti tırmandırıyor. Kadınları giderek daha fazla oranda güvencesiz ve niteliksiz işlere mahkûm eden, bakım yüklerini arttıran, şiddeti derinleştiren, kadınları çaresizleştiren bu sömürü düzenini kabul etmiyoruz. Çok yakın bir tarihte Kocaeli Dilovası’nda kadın ve çocuk işçiler çalışmak zorunda oldukları iş yerinde yanarak öldürüldü. Göz göre göre 6 kişi denetimsizlikten ve iş güvenliği olmayan koşullar altında çalışmak zorunda bırakıldıkları için öldürüldü. 2025 yılı içerisinde sadece MESEM’lerde ölen çocuk işçilerin sayısı 80’lere ulaşmıştır. Kadınların ve çocukların emeğini ucuz sayan katliam düzenine karşı isyandayız” ifadelerini kullandı.

ESKİŞEHİR'DE ESPARK'TA TOPLANILDI

Eskişehir Demokratik Kadın Platformu çağrısıyla Espark Bağlar kapısında toplanan kadınlar Adalara yürüdü. Yaptıkları basın açıklamasında kadınlar "Sadece basına yansıyan haberlerden 2025’in ilk 10 ayında 317 kadının erkekler tarafından öldürüldüğünü, bunların 241’inin kadın cinayeti, 76’sının ise şüpheli ölüm olarak kaydedildiği biliyoruz. Kadınlar her gün erkekler tarafından şiddete maruz kalıyor, katlediliyor, kaybediliyor. Faillerin dosyaları “yetersiz delil” gerekçeleriyl.e, alelacele yapılan ve etkin yürütülmeyen soruşturmalarla kapatılıyor. Rojin Kabaiş cinayeti kapsamında ortaya çıkan her yeni bilgi ise, bu ülkede kadın cinayetlerinin nasıl sistematik biçimde örtbas edildiğini bir kez daha gözler önüne sermiştir. Şule Çet'in Failinin serbest bırakılmasıyla, bu ülkede kadın cinayetlerinin hesabını yine ancak kadınların örgütlü mücadelesinin sorabileceğinin açık bir kanıtıdır" dedi.

DENİZLİ'DE KADINLAR: ŞİDDET İKLİMİNİ DAĞITACAĞIZ

Denizli'de kadın örgütleri Gazi İlkokulunda toplanıp Çınar Meydanına yürüdü. Basın açıklaması yapan kadınlar ""Erkek egemen kapitalizmin öldürdüğü bütün kadınların isimleri hafızamızda; öfkemiz bugünkü gibi diri. Biz artık yas tutmak için değil, kadınları öldüren şiddet iklimini dağıtmak için sokaktayız! Öfkemiz haklı, meşru ve örgütlüdür. Eşit, güvende, şiddetsiz yaşam hakkını türlü şekillerle gasp ettiğiniz; evlerde, üniversitelerde, yurtlarda, iş yerlerinde, sokaklarda koruyamadığınız, yaşam koşullarını sefalete çevirdiğiniz kadınların vermeyeceğinizi sandığınız hesaplarını tek tek soracağız! Gerçek eşitlik sağlanana kadar susmayacağız. İstanbul Sözleşmesini, 6284'ü uygulatacağız" dedi.

BURSA'DA KADINLARIN ÖNÜNE POLİS BARİKATI ÇEKİLDİ

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü'nde Bursa'daki kadınlar, Fomara Meydanı'nda toplanarak Kent Meydanı'na yürüyüş yapmak istiyor. Ancak toplanma alanını çevreleyen polis bariyeri nedeniyle yürüyüş henüz başlayamadı.

Yüzlerce kadın, meydanda geniş bir polis ablukası altında tutuluyor.

EDREMİT'TE KADINLAR SOKAKTA: MESEM VURGUSU

Edremit'te toplanan kadınlar basın açıklaması yaptı. Açıklamada "Bu ölümler kaza değil, devlet eliyle yürütülen çocuk emeği sömürüsünün sonucudur. Ceyda gibi sisteme kurban edilen çocuklar, sermayenin sınırsız kâr iştahı uğruna can veriyor" denildi.

ADANA'DA KADINLAR: "KORUMA, AKLAMA, KATİLLERİ YARGILA"

Adana'da kadınlar Atatürk Parkı'nda toplanıp Uğur Mumcu Meydanı'na yürüdü. Basın açıklaması yapan kadınlar "Yargı erkek şiddetini aklıyor, devlet kadınları korumuyor. Failler elini kolunu sallıyor, kadınlar şiddetin içine geri gönderiliyor. Çünkü devletin politikaları kadın düşmanı ve yaşamlarımız güvence altına alınmıyor" dedi.

DERSİM'DE GÜLİSTAN DOKU VE ROJİN KABAİŞ ÇAĞRISI

Dersim Kadın Platformu tarafından düzenlenen yürüyüşte “Gülistan Doku nerede?” “Rojin Kabaiş için adalet” sloganları atıldı. Basın açıklamasında "Güpegündüz katledilen Gülistan Doku’nun akıbetini hâlâ öğrenememişken, Van’da üniversite öğrencisi olan Rojin Kabaiş’in de cinayete kurban gittiğinden artık eminiz” denildi.

HOPA'DA EMEK, HAYAT, ÖZGÜRLÜK VURGUSU

Artvin’in Hopa ilçesinde bir araya gelen Hopalı ve Kemalpaşalı kadınlar, Hopa Parkı’nda toplanmalarının ardından Hopa Meydanı’na doğru yürüyüş gerçekleştirdi. Meydanda bir süre sloganlar eşliğinde ilerleyen kadınlar, yürüyüşlerini yeniden Hopa Parkı’nda sonlandırdı. Dilovası’nda geçen günlerde güvencesiz çalışmak zorunda bırakılan 2 kız çocuğu ve 4 kadının iş cinayetinde hayatını kaybettiği hatırlatılan açıklamada, “Emeğimiz ve hayatlarımız için buradayız. Güvenceli yaşamak istiyoruz” denildi.

