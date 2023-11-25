Kadınlar şiddete, sömürüye, eşitsizliğe ve cinayetlere karşı sokakta

Türkiye'nin birçok kentinde kadınlar, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü kapsamında erkek şiddeti, emek sömürüsü, eşitsizlik ve yaşadıkları sorunlara karşı sokaklarda, meydanlarda bir araya geliyor. İşte il il 25 Kasım eylemleri...

HABER MERKEZİ

Kadınlar, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında sokaklara, meydanlara, kampüslere ve her yerde alanlara çıktı.

Pek çok kentte meydanları dolduran kadınlar cinayetleri, cezasızlığı, sömürüyü, erkek şiddetini protesto ediyor.

Şiddetle Mücadele Günü’nde isyanlarını sokaklara taşıyan kadınlar, başta İstanbul ve Ankara olmak üzere İzmir, Antalya, Diyarbakır, Manisa, Bursa, Balıkesir, Kocaeli, Urfa, Mardin, Bolu, Şırnak, Artvin ve birçok kentte eylem gerçekleştiriyor.

İşte il il 25 Kasım eylemleri...

İSTANBUL

25 Kasım Kadın Platformu, Mecidiyeköy meydanında saat 16.00'da toplandı.

Kadınların toplanmasına engel olmaya çalışan polis, barikat kurarak yolu kapattı. Kadınlar, "Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz" sloganı attı.

Kadınlar, Filistin halkına destek sloganları eşliğinde Cevahir AVM'nin önüne doğru yürüyüşe geçti.

Fotoğraf: Asena TUNCA/BirGün

Polis, Mecidiyeköy'de Harbiye kavşağından başlayarak Şişli Camii'ne kadar uzanan Halaskargazi Caddesi'ni kapattı.

Fotoğraf: Asena TUNCA/BirGün

Fotoğraf: @25KasimKadin

Fotoğraf: Asena TUNCA/BirGün

ANKARA

Ankara’da Kolej Meydanı'nda buluşma çağrısı yapan kadınlar, polis tarafından engelleniyor. Kadınlar polisin engellemesine rağmen bir araya gelerek yürümeye başladı.

Kolaj Meydanı'ndan Sakarya Caddesi'ne yürüyen kadınlar, burda basın açıklaması yaptı.

Fotoğraf: Havva GÜMÜŞKAYA/BirGün

Fotoğraf: Havva GÜMÜŞKAYA/BirGün

Fotoğraf: Havva GÜMÜŞKAYA/BirGün

ŞIRNAK

Şırnak'ta 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında yapılmak istenen yürüyüşe polis saldırdı.

MA'da yer alan haber göre, polis, MA muhabiri Zeynep Durgut ve Ömer Akın ile JINNEWS muhabiri Rozerin Gültekin ve çok sayıda kadını gözaltına aldı. Gözaltına alınanların İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldükleri öğrenildi.

Gözaltına alınan bazı kadınların isimler ise şöyle: HDP'li Silopi Belediye Eşbaşkanı Adalet Fidan, HEDEP Şırnak İlçe Eşbaşkanı Elfesya Nas, aktivist Güler Tunç, DBP Cizre İlçe Eşbaşkanı Zilan Yaman, yerine kayyım atanan Şırnak Belediye Eşbaşkanı Songül Erden, HDP Şırnak İlçe Eşbaşkanı Evin Erden, HDP Silopi İlçe Eşbaşkanı Asuman Külter, Songül Küçük.

Fotoğraf: MA

DERSİM

Dersim'de bir araya gelen kadınlar, 25 Kasım kapsamında Sanat Sokağı’ndan Seyit Rıza Meydanı’na yürüdü. Eylemde, “Kadınlar birlikte güçlü”, “Kadın, yaşam, özgürlük”, “Nefrete inat yaşasın hayat”, “Kadına şiddet suçtur” ve "Gülistan Doku nerede?" sloganları atıldı.

Kadınlar, Seyit Rıza Meydanı’nda açıklama yaptı. Açıklamayı Dersim Kadın Platformu üyesi Fatoş Taşkale okudu. Taşkale, AKP iktidarında kadınlara yönelik yaşanan sistematik saldırılara dikkat çekti.

Fotoğraf: Twitter (X)

HOPA

Artvin'in Hopa ilçesinde bir araya gelen kadınlar, "Erkek şiddetine, gericiliğe, yoksulluğa, savaşa karşı sokaktayız" pankartı ile yürüyüş gerçekleştirdi.

Kadınlar ellerinde "AKP'den hesabı kadınlar soracak" ve "Şiddet, yoksulluk kaderimiz değil" yazılı dövizler taşıdı.

GEBZE

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir araya gelen Gebze Kadın Platformu üyeleri, "Karanlığa karşı dayanışma var" yazılı pankartala yürüdü.

GİRESUN

Giresun'da bir araya gelen kadınlar, "Filistinli kadınlar yalnız değildir" ve "Savaşa, şiddete yoksulluğa karşı barışı hayatlarımızı ve haklarımızı savunuyoruz" yazılı pankartlar taşıyarak yürüyüş gerçekleştirdi.

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