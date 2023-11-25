Kadınlar şiddete, sömürüye, eşitsizliğe ve öldürülmeye karşı sokakta

Türkiye'nin birçok kentinde kadınlar, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü kapsamında erkek şiddeti, emek sömürüsü, eşitsizlik ve yaşadıkları sorunlara karşı sokaklarda, meydanlarda bir araya geliyor. İşte il il 25 Kasım eylemleri...

Kadınlar, Kadınların, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında sokaklara, meydanlarda, kampüste ve her yerde alanlara çıkıyor.

Pek çok kentte meydanları dolduraracak olan kadınlar cinayetlere, cezasızlığa, sömürüye, erkek şiddetine karşı haykırıyor.

Kadınlar, Şiddetle Mücadele Günü’nde isyanlarını sokaklara taşıyan kadınlar, başta İstanbul ve Ankara olmak üzere İzmir, Antalya, Diyarbakır, Manisa, Bursa, Balıkesir, Kocaeli, Urfa, Bolu, Artvin ve bir çok kentte eylem gerçekleştiriyor.

İşte il il sokakları dolduran 25 Kasım eylemlerinden görüntüler:

ANKARA

Ankara’da Kolej Meydanı'nda buluşma çağrısı yapan kadınlar, polis tarafından engelleniyor. Kadınlar polisin engellemesine rağmen bir araya gelerk yürümeye başladı.

Fotoğraf:BirGün

ŞIRNAK

Şırnak'ta 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında yapılmak istenen yürüyüşe polis saldırdı.

MA'da yer alan haber göre, polis, MA muhabiri Zeynep Durgut ve Ömer Akın ile JINNEWS muhabiri Rozerin Gültekin ve çok sayıda kadını gözaltına aldı. Gözaltına alınanların İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldükleri öğrenildi.

Gözaltına alınan bazı kadınların isimler ise şöyle: HDP'li Silopiya Belediye Eşbaşkanı Adalet Fidan, HEDEP Hezex İlçe Eşbaşkanı Elfesya Nas, TJA aktivisti Güler Tunç, DBP Cizîr İlçe Eşbaşkanı Zilan Yaman, yerine kayyım atanan Hezex Belediye Eşbaşkanı Songül Erden, HDP Hezex İlçe Eşbaşkanı Evin Erden, HDP Silopiya İlçe Eşbaşkanı Asuman Külter, Songül Küçük.

Fotoğraf: MA

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