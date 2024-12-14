Kadınlar şiddeti en çok ‘güvenli’ alanında görüyor

Haber Merkezi

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu (TKDF), Ev İçi Şiddet Acil Yardım Hattı’nın kasım ayı verilerini yayımladı. Rapora göre; yardım hattına 508 arama geldi. 508 aramadan 96’si kayıt açtırmak için ararken, 62’sı ev içi şiddeti bildirdi, 38’i evli olduğu erkek tarafından şiddete maruz bırakıldığı için aradı.

14’ü sığınak talebinde bulunurken, 1 kişi ise acil yardım talebinde bulundu. Verilere göre kadınlar en çok fiziksel ve duygusal şiddete maruz bırakıldı. Aramalar en çok İstanbul’dan yapılırken, kadınların en çok evlerinde ve evlerindeki erkekler tarafından şiddet gördüğü ortaya çıktı.